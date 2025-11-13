İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabah saatlerinde meydana gelen depremle güne hareketli başladı. Kentin birçok noktasında hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlarda kısa süreli endişe yarattı. Sosyal medyada " İstanbul'da deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayılırken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Olayla ilgili ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak tespit edilip kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin Türkiye genelindeki sensör ağı, yer hareketlerini hızlı bir şekilde kaydederek analiz ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, uzmanlar için de güvenilir bir veri kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı listelerde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu sayede vatandaşlar doğru bilgiye ulaşabiliyor ve söylentilere itibar etmeden güvenilir kaynaklardan haberdar olabiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli güncellemeler, eğitimler ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

13 KASIM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

13 Kasım 2025 Perşembe sabahı İstanbul'da hissedilen deprem, şehir genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı daha belirgin şekilde hissetti. Sosyal medyada "İstanbul'da deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı ve vatandaşlar AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarını beklemeye başladı.

Kısa süre sonra her iki kurum da depremle ilgili ilk resmi verileri paylaşarak büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini duyurdu. Yetkililer, vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilerle hareket etmeleri konusunda uyardı.