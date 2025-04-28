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İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan Pazartesi deprem ne zaman oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan Pazartesi deprem ne zaman oldu?
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İstanbul'da deprem mi oldu sorusu, 28 Nisan Pazartesi günü yaşanan sarsıntının ardından vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri haline geldi. Özellikle Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler sonrası, İstanbul'da deprem mi oldu sorusu sosyal medyada da gündem oldu. 28 Nisan Pazartesi deprem ne zaman oldu sorusunun yanıtı, bölgedeki yaşayanlar için büyük önem taşıyor.

28 Nisan Pazartesi günü yaşanan sarsıntıyla birlikte İstanbul'da deprem mi oldu sorusu yeniden gündeme taşındı. Büyükçekmece açıklarında gerçekleşen 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından, birçok kişi 28 Nisan Pazartesi deprem ne zaman oldu diye araştırmalara başladı. Özellikle artçı sarsıntıların sürmesi, vatandaşların endişesini artırıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan Pazartesi deprem ne zaman oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Sarsıntı, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan Pazartesi deprem ne zaman oldu?

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 22.43'te kaydedilen sarsıntı yerin yaklaşık 9,36 kilometre derinliğinde oluştu. Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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