İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan Pazartesi deprem ne zaman oldu?

28 Nisan Pazartesi günü yaşanan sarsıntıyla birlikte İstanbul'da deprem mi oldu sorusu yeniden gündeme taşındı. Büyükçekmece açıklarında gerçekleşen 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından, birçok kişi 28 Nisan Pazartesi deprem ne zaman oldu diye araştırmalara başladı. Özellikle artçı sarsıntıların sürmesi, vatandaşların endişesini artırıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan Pazartesi deprem ne zaman oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Sarsıntı, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 22.43'te kaydedilen sarsıntı yerin yaklaşık 9,36 kilometre derinliğinde oluştu. Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.