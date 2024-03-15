İSTANBUL- ÇEKMEKÖY ANKET SONUÇLARI! Anketlere göre kim önde? Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi?

İSTANBUL- ÇEKMEKÖY ANKET SONUÇLARI! Anketlere göre kim önde? Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi? Yerel seçimler için geri sayım devam ederken 14 Mayıs seçim sonuçlarını en yakın bilen anket şirketlerinden olan SONAR Araştırma; İstanbul'un Kağıthane, Çekmeköy, Pendik, Bahçelievler, Tuzla, Üsküdar ve Bağcılar ilçelerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ANKETLERE GÖRE ÇEKMEKÖY'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Ahmet Poyraz (AK Parti): Yüzde 46,

Orhan Çerkez (CHP): Yüzde 35.2

Özgür Güneş Öçalan (İYİ Parti): Yüzde 7.5

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.