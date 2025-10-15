Haberler

İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 15-16 Ekim İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Başakşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Ekim İstanbul Başakşehir su kesintisi saatleri...

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Başakşehir su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ZİYA GÖKALP MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.10.2025 12:54:57

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.10.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

500
