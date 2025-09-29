İstanbul ARNAVUTKÖY su kesintisi! 29-30 Eylül İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler

Güncelleme:
İSKİ Arnavutköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Arnavutköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Eylül İstanbul Arnavutköy su kesintisi saatleri...

Arnavutköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Arnavutköy su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: SAZLIBOSNA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI

Başlama Tarihi: 29.09.2025 13:44:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 29.09.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM - Gündem
500
