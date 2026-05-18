İstanbul AFSİAD’dan tarım zirvesi: Jeotermal sera ve medikal kenevir gündemde

İstanbul AFSİAD tarafından düzenlenen “Türkiye’de Tarım Sektörünün Güncel Durumu ve Gelecek Perspektifi” programı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı’nın katılımıyla İstanbul’da yoğun ilgi gördü.

Programda; Türkiye’nin tarım alanındaki mevcut durumu, gelecek vizyonu ve üretim odaklı yatırımlar masaya yatırılırken, kamu kurum temsilcileri, valiler, kaymakamlar, akademisyenler, iş insanları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıda özellikle organize tarım bölgeleri, jeotermal sera yatırımları, medikal kenevir çalışmaları, tarım-sanayi entegrasyonu ve sürdürülebilir üretim politikaları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesinin artırılması, yüksek katma değerli üretim modelleri ve sektörün geleceğine yönelik stratejik adımlar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

"ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRACAK HER ÇALIŞMANIN DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Jeotermal kaynaklı sera yatırımları ile birlikte medikal kenevir alanındaki yeni mevzuat süreçleri, üretim potansiyeli ve uluslararası pazarlara yönelik fırsatlar da programın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Program sonrası açıklamada bulunan İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, tarım sektörünün Türkiye ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, üretim gücünü artıracak her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Hüseyin Çelik açıklamasında, “Başta Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Ahmet Bağcı olmak üzere programımıza katılım sağlayan tüm kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin üretim gücüne katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul AFSİAD tarafından gerçekleştirilen programın, sektör temsilcileri arasında önemli iş birliklerine zemin hazırladığı belirtildi.