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İsrail NATO üyesi mi? İsrail NATO'da mı, NATO'ya üye mi? İşte NATO'ya üye ülkeler

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İsrail NATO üyesi mi? İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu ve son zamanlardaki Türkiye ile olan ilişkilerinde artan gerilim sonrası İsrail hakkında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, İsrail NATO'da mı, NATO'ya üye mi? İşte İsrail NATO üyesi mi? Yanıtı...

İsrail NATO'da mı, üye mi? İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu ve son zamanlardaki Türkiye ile olan ilişkilerinde artan gerilim sonrası İsrail hakkında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, İsrail NATO'da mı, NATO'ya üye mi? İşte İsrail NATO üyesi mi? Yanıtı haberimizde...

İSRAİL NATO ÜYESİ Mİ?

İsrail, NATO üyesi değildir. NATO'nun 31 üyesi bulunmaktadır ve İsrail bu ülkeler arasında yer almamaktadır. Ancak, İsrail'in NATO ile yakın iş birliği içinde olduğunu söylemek mümkündür. İsrail, NATO'nun Akdeniz Diyaloğu çerçevesinde ortaklık ilişkileri yürüttüğü ülkelerden biridir.

NATO ÜYESİ ÜLKELER

NATO, yani Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 1949 yılında kurulmuş ve temel amacı üye ülkelerin savunma ve güvenliğini sağlamaktır. Bu örgüte üye ülkeler, herhangi birine yapılacak saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağı ilkesini benimsemişlerdir.

İsrail NATO üyesi mi? İsrail NATO'da mı, NATO'ya üye mi? İşte NATO'ya üye ülkeler

NATO'nun günümüzde 32 üyesi bulunmaktadır. NATO'ya üye ülkeler şu şekildedir:

Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri

Almanya

Arnavutluk

Belçika

Birleşik Krallık

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Fransa

Hırvatistan

Hollanda

İspanya

İtalya

İzlanda

Kanada

Karadağ

Kuzey Makedonya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovakya

Slovenya

Yunanistan

Finlandiya

İsveç

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