İsrail NATO üyesi mi? İsrail NATO'da mı, NATO'ya üye mi? İşte NATO'ya üye ülkeler
İsrail NATO üyesi mi? İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu ve son zamanlardaki Türkiye ile olan ilişkilerinde artan gerilim sonrası İsrail hakkında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, İsrail NATO'da mı, NATO'ya üye mi? İşte İsrail NATO üyesi mi? Yanıtı...
İsrail NATO'da mı, üye mi? İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu ve son zamanlardaki Türkiye ile olan ilişkilerinde artan gerilim sonrası İsrail hakkında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, İsrail NATO'da mı, NATO'ya üye mi? İşte İsrail NATO üyesi mi? Yanıtı haberimizde...
İSRAİL NATO ÜYESİ Mİ?
İsrail, NATO üyesi değildir. NATO'nun 31 üyesi bulunmaktadır ve İsrail bu ülkeler arasında yer almamaktadır. Ancak, İsrail'in NATO ile yakın iş birliği içinde olduğunu söylemek mümkündür. İsrail, NATO'nun Akdeniz Diyaloğu çerçevesinde ortaklık ilişkileri yürüttüğü ülkelerden biridir.
NATO ÜYESİ ÜLKELER
NATO, yani Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 1949 yılında kurulmuş ve temel amacı üye ülkelerin savunma ve güvenliğini sağlamaktır. Bu örgüte üye ülkeler, herhangi birine yapılacak saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağı ilkesini benimsemişlerdir.
NATO'nun günümüzde 32 üyesi bulunmaktadır. NATO'ya üye ülkeler şu şekildedir:
Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri
Almanya
Arnavutluk
Belçika
Birleşik Krallık
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İspanya
İtalya
İzlanda
Kanada
Karadağ
Kuzey Makedonya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan
Finlandiya
İsveç