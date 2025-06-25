İsrail NATO ülkesi mi? NATO'da hangi ülkeler var? (NATO Ülkeleri listesi 2025)

İsrail NATO ülkesi mi? NATO'da hangi ülkeler var? (NATO Ülkeleri listesi 2025)
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"İsrail NATO ülkesi mi?" sorusu, uluslararası ilişkilerle ilgilenen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından, İsrail'in NATO ile olan ilişkisi daha fazla dikkat çekmeye başladı. Peki, İsrail NATO ülkesi mi? NATO'da hangi ülkeler var?

Birçok kişi, İsrail NATO ülkesi mi sorusunu sorarken aslında bu iki taraf arasındaki askeri ve diplomatik bağları merak ediyor. İsrail'in NATO ülkesi olup olmadığı araştırılıyor. Peki, İsrail NATO ülkesi mi? NATO'da hangi ülkeler var? İşte detaylar...

İSRAİL NATO ÜLKESİ Mİ?

İsrail NATO ülkesi değildir; ancak NATO ile güçlü bir ortaklık ilişkisi içerisindedir. Bu ortaklık, İsrail ile NATO arasında bilgi paylaşımı, askeri tatbikatlar ve stratejik iş birliklerini kapsayan kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır.

NATO'nun 31 üyesi bulunmakta ve İsrail bu ülkeler arasında yer almamaktadır. İsrail'in NATO üyesi olabilmesi için Kuzey Atlantik Antlaşması'nı imzalaması ve üyelik sürecinden geçmesi gerekir. Ancak şu ana kadar böyle bir başvuru yapılmamıştır.

İsrail NATO ülkesi mi? NATO'da hangi ülkeler var? (NATO Ülkeleri listesi 2025)

NATO'DA HANGİ ÜLKELER VAR?

NATO'nun 32 üyesi bulunmakta ve İsrail bu ülkeler arasında yer almamaktadır. İsrail'in NATO üyesi olabilmesi için Kuzey Atlantik Antlaşması'nı imzalaması ve üyelik sürecinden geçmesi gerekir. Ancak şu ana kadar böyle bir başvuru yapılmamıştır.

İsrail NATO ülkesi mi? NATO'da hangi ülkeler var? (NATO Ülkeleri listesi 2025)

NATO ÜLKELERİ 2025

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 1949 yılında kurulmuş olup, üyeleri arasında karşılıklı savunma ilkesine dayanan bir askeri ittifaktır. NATO'ya üye ülkeler, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarında yer almaktadır. İşte güncel NATO üyeleri:

Kurucu Ülkeler (1949):

  • Belçika
  • Kanada
  • Danimarka
  • Fransa
  • İzlanda
  • İtalya
  • Lüksemburg
  • Hollanda
  • Norveç
  • Portekiz
  • Birleşik Krallık
  • Amerika Birleşik Devletleri

Daha Sonra Katılan Ülkeler:

1952

  • Yunanistan
  • Türkiye

1955

  • Almanya (Batı Almanya olarak katıldı, 1990'da birleşmeyle Almanya olarak devam etti)

1982

  • İspanya

1999

Çekya

  • Macaristan
  • Polonya

2004

  • Bulgaristan
  • Estonya
  • Letonya
  • Litvanya
  • Romanya
  • Slovakya
  • Slovenya

2009

  • Arnavutluk
  • Hırvatistan

2017

  • Karadağ

2020

  • Kuzey Makedonya

2023

  • Finlandiya

2024

  • İsveç
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