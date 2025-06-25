İsrail NATO ülkesi mi? NATO'da hangi ülkeler var? (NATO Ülkeleri listesi 2025)

Birçok kişi, İsrail NATO ülkesi mi sorusunu sorarken aslında bu iki taraf arasındaki askeri ve diplomatik bağları merak ediyor. İsrail'in NATO ülkesi olup olmadığı araştırılıyor. Peki, İsrail NATO ülkesi mi? NATO'da hangi ülkeler var? İşte detaylar...

İSRAİL NATO ÜLKESİ Mİ?

İsrail NATO ülkesi değildir; ancak NATO ile güçlü bir ortaklık ilişkisi içerisindedir. Bu ortaklık, İsrail ile NATO arasında bilgi paylaşımı, askeri tatbikatlar ve stratejik iş birliklerini kapsayan kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır.

NATO'nun 31 üyesi bulunmakta ve İsrail bu ülkeler arasında yer almamaktadır. İsrail'in NATO üyesi olabilmesi için Kuzey Atlantik Antlaşması'nı imzalaması ve üyelik sürecinden geçmesi gerekir. Ancak şu ana kadar böyle bir başvuru yapılmamıştır.

NATO'DA HANGİ ÜLKELER VAR?

NATO'nun 32 üyesi bulunmakta ve İsrail bu ülkeler arasında yer almamaktadır. İsrail'in NATO üyesi olabilmesi için Kuzey Atlantik Antlaşması'nı imzalaması ve üyelik sürecinden geçmesi gerekir. Ancak şu ana kadar böyle bir başvuru yapılmamıştır.

NATO ÜLKELERİ 2025

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 1949 yılında kurulmuş olup, üyeleri arasında karşılıklı savunma ilkesine dayanan bir askeri ittifaktır. NATO'ya üye ülkeler, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarında yer almaktadır. İşte güncel NATO üyeleri:

Kurucu Ülkeler (1949):

Belçika

Kanada

Danimarka

Fransa

İzlanda

İtalya

Lüksemburg

Hollanda

Norveç

Portekiz

Birleşik Krallık

Amerika Birleşik Devletleri

Daha Sonra Katılan Ülkeler:

1952

Yunanistan

Türkiye

1955

Almanya (Batı Almanya olarak katıldı, 1990'da birleşmeyle Almanya olarak devam etti)

1982

İspanya

1999

Çekya

Macaristan

Polonya

2004

Bulgaristan

Estonya

Letonya

Litvanya

Romanya

Slovakya

Slovenya

2009

Arnavutluk

Hırvatistan

2017

Karadağ

2020

Kuzey Makedonya

2023

Finlandiya

2024