İsrail Lübnan'a neden saldırıyor? Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor. Gazze'deki askeri operasyonlarını genişleten İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ı hedef alan bir dizi kara operasyonuna başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da planladığı harekatlar hakkında önceden bilgilendirildiğini açıkladı. İsrail, sınırdaki birçok bölgeyi askeri bölge ilan ederken, Lübnan basını İsrail'in sınırda yoğun topçu ateşi başlattığını duyurdu. Peki, İsrail Lübnan'a neden saldırıyor 2024? İsrail Lübnan neden savaşıyor? Detaylar!

İSRAİL LÜBNAN'A NEDEN SALDIRIYOR?

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, temel olarak Hizbullah'a karşı düzenlenen operasyonlar çerçevesinde gerçekleşiyor. İsrail, Hizbullah'ın güney Lübnan'daki askeri varlığını bir tehdit olarak değerlendiriyor ve örgütün özellikle sınır bölgelerinde güçlenmesini engellemeye çalışıyor. Son aylarda Gazze'deki askeri harekatlarını genişleten İsrail, aynı zamanda kuzey sınırında da güvenlik endişeleri yaşıyor. Lübnan sınırında artan gerginlik ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik roket saldırıları, bu operasyonların temelini oluşturuyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, son yaptığı açıklamalarda Hizbullah'a karşı savaşın "bir sonraki aşamasına" geçileceğini duyurmuş ve bu kapsamda Lübnan'a yönelik kara harekatının sinyallerini vermişti. ABD'li yetkililer, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik sınırlı bir kara operasyonu düzenleyeceğini açıklarken, Lübnanlı güvenlik kaynakları ise İsrail sınırındaki bölgelerin bombalandığını ve Lübnan ordusunun geri çekildiğini bildirdi.

İSRAİL LÜBNAN NEDEN SAVAŞIYOR?

İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimin kökeni, yıllardır süregelen bir dizi bölgesel çatışmaya dayanıyor. Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in başlıca düşmanlarından biri olarak görülüyor ve örgüt, İsrail sınırına yakın bölgelerde önemli bir askeri varlık bulunduruyor. 1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesiyle başlayan çatışmalar, 2006 yılında yaşanan büyük çaplı Lübnan Savaşı'na kadar tırmanmıştı. Bu savaşın ardından geçen yıllarda iki taraf arasındaki çatışmalar kontrollü bir şekilde devam etti, ancak son dönemde Hizbullah'ın artan gücü ve saldırıları sonrası İsrail'de saldırılara başladı.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü askeri operasyonlar ile Hizbullah'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları, çatışmaları yeniden tırmandırdı. İsrail, Hizbullah'ın Lübnan'daki askeri altyapısını hedef alarak örgütün bölgedeki etkisini kırmaya çalışıyor. Ancak bu operasyonlar, sivil kayıplara ve Lübnan içinde büyük bir göç dalgasına yol açtı. 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda Lübnan'da 1217 kişi hayatını kaybetti, bunların büyük çoğunluğu kadınlar ve çocuklar.