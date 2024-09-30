İsrail Lübnan'a girdi mi? SON DAKİKA! İsrail Lübnan savaşı başladı mı?

İsrail Lübnan'a girdi mi? İsrail, günlerdir havadan saldırdığı ve Nasrallah başta olmak üzere birçok Hizbullah mensubunu öldürdüğü Lübnan'da kara harekatına başladı. Peki, İsrail Lübnan'a girdi mi? İsrail Lübnan savaşı başladı mı? Detaylar...

İSRAİL LÜBNAN'A GİRDİ Mİ?

Gazze'de bir yıldır süren soykırımı Lübnan'a taşımaya hazırlanan İsrail, kara harekatına başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı. İsrail ise, Lübnan sınırındaki birçok bölgeyi askeri bölge ilan etti. İsrail basını da kara harekatının başladığını duyurdu. Öte yandan Lübnan basını, "İsrail sınırda çok şiddetli topçu ateşine başladı" dedi.

İSRAİL LÜBNAN SAVAŞI BAŞLADI MI?

Tüm dünyanın gözü, kulağı Orta Doğu'da. İsrail, Gazze'den sonra adım adım savaşı genişletiyor. Günlerdir hava saldırılarıyla birçok Hizbullah mensubunu hedef alan İsrail'in kara harekatını başlattığı öğrenildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant bugün, ülkenin kuzey sınırındaki belediye başkanlarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulunmuş ve kara harekatı sinyali vererek, "Hizbullah'a karşı savaşta bir sonraki aşama yakında başlayacak" demişti.

Kara harekatıyla ilgili kritik açıklama ise ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı. Miller yaptığı açıklamada, "Bu operasyonlar hakkında kendileriyle görüşmelerde bulunduk, ancak bunların zamanlaması ve amacı hakkında kendilerinin konuşmasına izin vereceğim. Bize bir dizi operasyon hakkında bilgi verdiler. Şu anda bize bunların sınıra yakın Hizbullah altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu söylediler" dedi.

Öte yandan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Lübnan ordusunun İsrail sınırındaki mevzilerinden en az 5 kilometre geriye çekildiğini iddia etti. CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, "İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik ilk başta planlanandan daha sınırlı bir kara saldırısı düzenleyeceğine ve bunun her an başlayabileceğine inandıklarını" söylemişti.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu. Görgü tanıkları, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarına vurgu yaparak, İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurduğunu kaydetti. İsrail basını da kara harekatının başladığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan sınır hattının sıfır noktasındaki Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan edildi. Bu bölgelere girişin yasaklandığı duyuruldu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan, Hizbullah'a ait uçaksavarların tutulduğu öne sürülen deponun başkentteki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na yalnızca 1,5 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.