"İsrail Türkiye açıklaması ne demek?" Merak edilen konular arasında yer alıyor. İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi, Türkiye'deki İsrailli vatandaşlarına, potansiyel bir misilleme tehlikesi nedeniyle ülkeyi hemen terk etmeleri çağrısında bulundu. Peki ama İsrail'in "Türkiye'yi Terk Edin!" açıklaması nedir? İşte detaylar…

İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu, bu nedenle Türkiye'deki vatandaşlarına en kısa sürede ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti. Peki ama İsrail'in " Türkiye'yi Terk Edin!" açıklaması nedir? İsrail Türkiye açıklaması ne demek? İşte detaylar…

İSRAİL'İN "TÜRKİYE'Yİ TERK EDİN!" AÇIKLAMASI NEDİR?

Açıklamada, "Yurt dışındaki İsraillilere yönelik terör tehditlerinin giderek kötüleşmesi" göz önüne alındığında, "Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının en yüksek seviye olan 4'e yükseltildiği" bildirildi. Açıklamada ayrıca, "Türkiye'de kalan tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmesi gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

İSRAİL TÜRKİYE AÇIKLAMASI NE DEMEK?

Times of İsrael'de yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı: "İsrail misilleme saldırıları korkusuyla vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etmelerini söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrailli yolcuların devam eden İsrail-Gazze savaşına kızanların hedefi olacağı endişesiyle Türkiye ve Fas'a seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

MGK, Türkiye'ye yönelik alarm seviyesini 4'e yükselttiğini ve ülkedeki tüm İsraillilere mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Fas için tehdit seviyesi 2'ye yükseltildi ve İsrailli turistlere daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrailli yolcuların devam eden İsrail-Gazze savaşına kızanların hedefi olacağı endişesiyle Türkiye ve Fas'a seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

MGK, Türkiye'ye yönelik alarm seviyesini 4'e yükselttiğini ve ülkede bulunan tüm İsraillilere mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Fas için tehdit seviyesi 2'ye yükseltildi ve İsrailli turistlere daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu."

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