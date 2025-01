Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Erdoğan, "Topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık" dedi. İsrail Filistin savaşı bitti mi?

İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI BİTTİ Mİ?

"Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz. İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Tüm dünyanın merakla beklediği ateşkes haberinin ardından Hamas'tan yapılan ilk açıklamada, "Ateşkes anlaşması, halkımızın, direnişimizin, ümmetimizin ve dünyanın özgür insanlarının başarısıdır" ifadeleri kullanıldı.

Hamas, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes anlaşması, Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir devam eden direnişimizin bir sonucudur. Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurma anlaşması halkımız, direnişimiz ve özgür dünya için bir kazanımdır. Anlaşma, halkımızın kurtuluş ve geri dönüş hedeflerine ulaşma yolunda düşmanla mücadelede bir kilometre taşıdır" denildi.

Anlaşmanın İsrail saldırılarını durdurma, katliamları ve soykırım savaşını sona erdirmek amacıyla yapıldığı aktarılan açıklamada, "Gazze ile dayanışmayı dile getiren, halkımızın yanında duran, işgalin ifşa edilmesine ve saldırganlığın durdurulmasına katkıda bulunanlara minnettarlığımızı ve takdirlerimizi ifade ediyoruz. Bu anlaşmaya varılması için büyük çaba sarf eden arabulucu kardeşlerimize, özellikle de Katar ve Mısır'a özel teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.

GAZZELİLER ATEŞKESİ SEVİNÇLE KARŞILADI

Ateşkes haberlerinin ardından Gazzeliler, kutlama yaptı. Deir el-Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki Gazzeliler, ellerinde bayraklarla ateşkes haberini kutladı.

HALİL EL-HAYYA: BAŞTA TÜRKİYE OLMAK ÜZERE...

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayya yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bu tarihi anda Gazze'deki halkımıza gurur ve onur dolu sözler iletiyoruz. Halkımız soykırım savaşına katılan hiç kimseyi unutmayacak. İsrail'in Nazi benzeri suçları 'modern çağın en iğrenç soykırımı olarak halkımızın hafızasına kazınacak. Başta Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin, Malezya, Endonezya'daki kardeşlerimiz olmak üzere bize destek veren tüm ülkelerin onurlu duruşlarını anıyoruz.

ANLAŞMA 19 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Anlaşmanın sağlanması sonrası Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Al Sani kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Sani açıklamasında ateşkesin 19 Ocak itibariyle başlayacağını duyurdu.

HAMAS 33 İSRAİLLİ ESİRİ 6 HAFTA İÇİNDE SERBEST BIRAKACAK

Anlaşmaya göre ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak. Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak. İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinli tutukluyu, her İsrailli kadına karşı 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutuklanan 19 yaşın altındaki tüm Filistinlileri serbest bırakacak. Anlaşmanın ikinci aşaması birinci aşlamanın 16. gününde görüşülecek.