Yakıcı ve temizleyici bir madde olarak bilinen ispirto, sadece kimyasal özellikleriyle değil, dilsel kökeniyle de ilgi uyandırıyor. İspirto kelimesinin kökeni nedir sorusu, bu maddenin geçmişte nasıl adlandırıldığını ve bu ismin nereden geldiğini sorgulayanlar için önemli bir başlık haline geldi. Peki, 'İspirto' kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

'İSPİRTO' KELİMESİNİN KÖKENİNİN ANLAMI NEDİR?

"İspirto" kelimesi, Türkçeye İtalyancadan geçmiştir. Kökeni, İtalyanca'daki "spirito" (ruh) kelimesine dayanır. Bu kelimenin Latincesi ise "spiritus"tur ve "ruh, nefes" anlamına gelir. Aynı kökten gelen İngilizce "spirit" kelimesi de benzer biçimde hem "ruh" hem de "alkol" anlamına gelir.

İSPİRTO HANGİ DİLDEN GELMİŞTİR?

Türkçeye Fransızca ve İtalyanca etkisiyle geçen "ispirto", zaman içinde halk arasında yaygınlaşmış ve özellikle yakıcı özelliklerinden dolayı evlerde ve laboratuvarlarda sık kullanılan bir maddeye dönüşmüştür. Bu da kelimenin yalnızca dilsel değil, işlevsel olarak da halk tarafından benimsenmesine neden olmuştur.