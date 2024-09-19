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Isparta Valisi kim oldu? Yeni Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Isparta Valisi kim oldu? Yeni Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar neticesinde yeni Isparta Valisi Abdullah Erin oldu. Arama motorlarında ise Yeni Isparta Valisi Abdullah Erin nereli, kaç yaşında? Isparta Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Isparta iline yeni vali atandı. Yeni Isparta Valisi Abdullah Erin ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Isparta Valisi Abdullah Erin nereli, kaç yaşında? Isparta Valisi kim oldu?

VALİ ATAMALARI YAPILDI

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan?'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali - mülkiye başmüfettişliğine atandı. Valilerin atanması veya görev yerlerinin değiştirilmesi için çıkarılan kararnameye göre 12 ilin valisi görevden alınmış oldu.

ISPARTA VALİSİ KİM OLDU?
İşte yeni valiler:

Isparta Valisi kim oldu? Yeni Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, nereli, kaç yaşında?

ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN KİMDİR?

1969 yılında Mardin'de dünyaya gelen Abdullah Erin, 1986 yılında Midyat Lisesi'nden ve 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden derece ile mezun oldu.

1992'de Kaymakamlık sınavını kazandı. Bir yılı İngiltere'de dil eğitimini içerenKaymakam adaylığı sürecini dönem ikincisi olarak tamamladı. Mülki İdare Amirliği mesleğinde, birçok il ve ilçede kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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