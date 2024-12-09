Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir?

Isparta helikopter kazasında son durum nedir ve ölen var mı soruları gündeme geliyor. Isparta Keçiborlu'da bir akaryakıt istasyonu yanına askeri helikopter düştü. Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? Detaylar haberimizdedir...

ISPARTA HELİKOPTER KAZASINDA SON DURUM NEDİR?

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yakınına askeri helikopter düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Isparta'da bir askeri helikopter, Keçiborlu ilçesi merkezinde bulunan akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Isparta Valisi Abdullah Erin yaptığı açıklamada kazada 4 askerimizin şehit olduğunu 1 personelin ise arandığını ifade etti.

ISPARTA HELİKOPTER KAZASINDA ÖLEN VAR MI?

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Isparta Valisi Abdullah Erin, 4 personelin şehit olduğunu duyurdu.