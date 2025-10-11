Haberler

İspanya Gürcistan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Gürcistan golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

İspanya Gürcistan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Gürcistan golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
Güncelleme:
İspanya Gürcistan Dünya Kupası Eleme maçı kaç kaç? İspanya Gürcistan kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. İspanya Gürcistan canlı maç anlatımı ve İspanya Gürcistan kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

İspanya Gürcistan Dünya Kupası Eleme maçı kaç kaç? İspanya Gürcistan kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. İspanya Gürcistan canlı maç anlatımı ve İspanya Gürcistan kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor.

İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

İspanya Gürcistan maçı 1-0'lık İspanya üstünlüğüyle devam ediyor.

İspanya Gürcistan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Gürcistan golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE

İspanya Gürcistan maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İspanya Gürcistan maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Gürcistan maçı bu akşam saat 21.45 itibariyle başladı.

İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya Gürcistan maçı Elche'te, Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynanıyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
