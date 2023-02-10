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İspanya gemisi geldi mi? İtalya gemisi geldi mi?

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İspanya gemisi geldi mi? İtalya gemisi geldi mi?

Tarihi depremlerin ardından dünyanın her yerinden binlerce arama kurtarma uzmanı Türkiye'ye koştu. Hollanda'dan Yunanistan'a, Azerbaycan'dan Tayvan'a birçok ülkede yardım kampanyaları da çığ gibi büyüyor. Peki, İspanya gemisi geldi mi? İtalya gemisi geldi mi?

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Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ülkeden Türkiye'ye destekler devam ediyor. İspanya ve İtalya'nın donanmalarına ait gemiler deprem bölgesine destek için yola çıktı. Gelişme sonrası İspanya gemisi geldi mi? İtalya gemisi geldi mi merak edildi.

İSPANYA VE İTALYA GEMİLERİ GELDİ Mİ?

Savunma Bakanı Guido Crosetto, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenler ve aileleri için dua ediyoruz. Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler zor durumdakilere yardım ve destek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır."ifadesini kullandı.

İspanyol Bomberos GIRECAN adlı kurtarma ekibi, Twitter hesabından bir pide fotoğrafıyla sıra dışı bir mesaj paylaştı., "Bu yiyecekleri ulaştırmamız için bizi yolda tam manasıyla durdurdular. Kahvaltı veya tatlı ücretlerini ödememize izin vermiyorlar. Tüm insanlar acil yardım ekiplerine dönüştü. Unutma, hikayedeki asıl kahraman onlar. Biz sadece sizin umut kaynağınızız" diye yazdı.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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