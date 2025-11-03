İsmail Yüksek gidiyor mu, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? 2 kulüp peşinde

İsmail Yüksek gidiyor mu? Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Beşiktaş derbisinde gösterdiği performansla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Avrupa'dan gelen kulüp temsilcileri, milli futbolcunun sahadaki enerjisi ve oyun katkısından etkilendi.

İSMAİL YÜKSEK FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Fenerbahçe forması altında istikrarlı bir performans sergileyen İsmail Yüksek, Beşiktaş derbisinde takımının geri dönüşünde önemli rol oynadı. Mücadelede attığı golle sarı-lacivertlileri ateşleyen milli futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Brighton ve Stuttgart'ın derbiyi yerinde takip eden gözlemcileri, oyuncunun temposu, top kapma becerisi ve pas kalitesinden etkilendi.

Fenerbahçe cephesinden alınan bilgilere göre, kulüp yönetimi İsmail Yüksek'in satışına şu aşamada sıcak bakmıyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun takımdaki rolü ve performansı dikkate alındığında, yönetimin önceliği kadro istikrarını korumak. Ancak Avrupa'dan resmi tekliflerin gelmesi halinde sürecin yeniden değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

İSMAİL YÜKSEK'İ HANGİ TAKIMLAR İSTİYOR?

İsmail Yüksek'in performansını uzun süredir takip eden kulüplerin başında Fransa'dan Lyon ve Portekiz'den Benfica geliyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Brighton ve Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart, Beşiktaş derbisinde futbolcuyu canlı izlemek için İstanbul'a gözlemci gönderdi. Her iki kulübün de oyuncunun fiziksel gücü ve sahadaki liderliğinden etkilendiği öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından İsmail Yüksek'e Avrupa'dan önemli tekliflerin gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe ise oyuncusunu takımın geleceği için kilit bir isim olarak görüyor. Yönetimin, astronomik bir teklif gelmedikçe transferi onaylamayacağı belirtiliyor.