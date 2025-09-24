İsmail Küçükkaya tv100 ile anlaştı! İsmail Küçükkaya tv100'e ne zaman geçiyor?

Halk TV'den ayrılan ünlü gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi TV100 oldu. Küçükkaya'nın yeni programının TV100 ekranlarında ne zaman başlayacağı ise şimdiden büyük merak konusu. İzleyiciler, deneyimli ismin yeni kanalında nasıl bir programla ekranlara döneceğini heyecanla bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NE ZAMAN EKRANLARA DÖNÜYOR?

Halk TV'den ayrılan deneyimli gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın yeni sezonda TV100 ekranlarında yer alacağı uzun süredir konuşuluyordu. Geçmişte FOX TV'de de program yapan Küçükkaya'nın, bazı iddialara göre NOW TV'de de yayın yapabileceği gündeme gelmişti. Ancak medya dünyasındaki gelişmeler, Küçükkaya'nın yeni adresinin kesin olarak TV100 olduğunu gösterdi.

Kanal ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandığı ve Küçükkaya'nın yeni yayın dönemine 29 Eylül Pazartesi günü başlayacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Küçükkaya'nın Halk TV'den ayrılışının ardında herhangi bir kriz ya da anlaşmazlık olmadığı belirtiliyor. Deneyimli sunucu, yaptığı açıklamada bu kararın tamamen sözleşme süresinin sona ermesi ve karşılıklı anlaşma ile alındığını ifade etti.

Medya kulislerinde ise farklı değerlendirmeler öne çıkıyor. Bazı gazeteciler, Küçükkaya'nın daha geniş izleyici kitlesine ulaşabileceği bir kanala geçmeyi planladığını söylüyor. Diğer yorumcular ise onun televizyonculuğun yanı sıra yazılı basın veya dijital medya alanında da projeler geliştirebileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan Küçükkaya, kendi açıklamasında, "Herhangi bir yerle anlaşmış değilim. Birkaç teklif var, şu an değerlendirme aşamasındayım" diyerek şu anki durumu net biçimde özetledi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN TELEVİZYONCULUK KARİYERİ

FOX TV dönemi (2013-2022): Uzun yıllar boyunca "Çalar Saat" programıyla sabah haberlerinin en çok izlenen ismi oldu.

Halk TV dönemi (2022-2025): FOX TV'den ayrıldıktan sonra Halk TV'ye geçti ve "Yeni Bir Sabah" programıyla izleyici karşısına çıktı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya, 1979 yılında Kocaeli'nde dünyaya gelen Türk gazeteci, yazar ve televizyon sunucusudur. Gazetecilik kariyerine çeşitli medya kuruluşlarında başlamış, köşe yazarlığı ve habercilikte önemli deneyimler edinmiştir. Uzun yıllar boyunca farklı televizyon kanallarında haber programları sunan Küçükkaya, kendine özgü yorumları ve analitik bakışıyla dikkat çekmiştir. Aynı zamanda çeşitli kitapları bulunan Küçükkaya, Türkiye'nin tanınan medya simalarından biridir.