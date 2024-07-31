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İsmail Haniye öldü mü, neden öldü? Hamas lideri İsmail Haniye nerede öldü?

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Hamas lideri İsmail Haniye öldü mü, neden öldüğü merak edilirken İsmail Haniye'yi kim öldürdüğü gündeme geliyor. İsmail Haniye öldü mü, neden öldü? Hamas lideri İsmail Haniye nerede öldü? sorularına yanıt aranıyor. Peki, İsmail Haniye suikastta mı uğradı?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye öldü mü, nerede öldürüldü soruları araştırılıyor. Hamas lideri öldü mü ve İsmail Haniye ne zaman öldü merak ediliyor. Hamas lideri suikasta mı uğradığı, öldürüldü mü soruları gündeme geliyor. İsmail Haniye öldü mü? Detaylar haberimizdedir…

İSMAİL HANİYE ÖLDÜ MÜ?

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları, "Haniye ve koruması Tahran'da suikasta uğradı" açıklamasını yaptı. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü" ifadelerini kullandı. Suikastın arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor.

İsmail Haniye öldü mü, neden öldü? Hamas lideri İsmail Haniye nerede öldü?

HAMAS LİDERİ SUİKASTTA MI UĞRADI?

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." açıklamasını yaptı. İran'dan yapılan açıklamada ise suikastın soruşturulduğu ve sonuçlarının yakında açıklanacağı belirtildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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