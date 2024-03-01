İsmail Hakkı Esen kimdir? MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen kaç yaşında, nereli?

İsmail Hakkı Esen kimdir? MHP ÇankırıBelediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. ÇankırıBelediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İsmail Hakkı Esen kimdir? MHP ÇankırıBelediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen nereli? Detaylar haberimizdedir…

İSMAİL HAKKI ESEN KİMDİR?

Çankırı'da dünyaya geldi. 1988 yılında Çankırı Teknik Lisesi'nden mezun oldu. 1993 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun olan İsmail Hakkı, aynı dönemde kendi otomotiv firmasında işletmecilik yapıyor.

MHP Çankırı Belediyesi Meclis Üyesi, Grup Başkan Vekili ve Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmekte. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Çankırı İli Belediye Başkan adayı oldu.