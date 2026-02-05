Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena
Şiddetli yağışın etkili olduğu İzmir'de bir kişi ıslanmadan aracına binmek için tek ayak üzerinde yürümeye çalıştı. Elinden geleni yapan adam, tam aracına bineceği esnada yere düştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İzmir'de şiddetli sağanak yağış sokaklarda zor anlar yaşanmasına neden oldu.
- Yağmurdan kaçmaya çalışan bir vatandaş aracına binmek üzereyken dengesini kaybederek yere düştü.
- Vatandaşın düşme anları sosyal medyada ilgi odağı oldu.
İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, sokaklarda zor anlar yaşanmasına neden oldu. Yağmurdan kaçmaya çalışan bir vatandaş, aracına binmek üzereyken su birikintilerine basmamak için tek ayak üzerinde ilerlemeye çalıştı.
ISLANMAMAK UĞRUNA AKROBATİK HAREKETLER SERGİLEDİ
Islanmamak için yoğun çaba sarf eden adamın akrobatik hareketleri çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
SON ANDA DÜŞTÜ
Talihsiz adam, tam aracının kapısına ulaşıp bineceği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Hem ıslanan hem de sert bir şekilde yere kapaklanan vatandaşın o anları sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. Görüntülerde, çevredekilerin şaşkınlığı ve talihsiz adamın düştükten sonra hızla toparlanmaya çalıştığı görüldü.