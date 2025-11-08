İslam Memiş altın yorumları son dakika! Altın için alım fırsatı mı?

İslam Memiş altın yorum! Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerin ardından piyasalar yeniden hareketlendi. Yatırımcıların yakından takip ettiği fiyat dalgalanmaları hakkında açıklamalarda bulunan İslam Memiş, kısa vadeli durgunluğun ardından toparlanma beklediklerini belirtti.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son günlerde yaşanan düşüşlerin ardından piyasadaki dalgalanmayı değerlendirdi. Gram altının Merkez Bankası alımlarının durmasıyla gerilediğini belirten İslam Memiş, yatırımcıların bu farkı anlamakta zorlandığını söyledi. "Ons altın yükseliyor ama gram altın düşüyor" sorusuna değinen İslam Memiş, bu farklılığın tamamen Merkez Bankası etkisinden kaynaklandığını dile getirdi.

İslam Memiş, altın tarafında kısa süreli bir "dinlenme süreci" yaşandığını belirterek, piyasaların bir süre daha sakin seyredeceğini aktardı. Küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin yanı sıra, ABD'deki hükümet krizinin de piyasalarda belirsizlik yarattığını söyledi.

ALTIN ALINIR MI ŞU AN?

İslam Memiş, Kasım ayının yatırımcılar açısından alım fırsatı sunduğunu ifade etti. Kısa süreli düşüşlerin yatırımcılar için değerlendirilebilir bir dönem olduğunu vurgulayan uzman, "Bu ay, yani bir iki hafta içinde alımlar tamamlanacak" dedi. Memiş, Kasım ayının genelde sakin geçeceğini ve yatırımcıların bu süreçte acele etmeden hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Uzman, yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini, düşen fiyatların uzun vadede avantaj yaratabileceğini söyledi. Altında yaşanan gerilemenin geçici olduğunu dile getiren İslam Memiş, "Kenarda beklemek en doğru strateji" sözleriyle yatırımcılara temkinli olma çağrısında bulundu.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

İslam Memiş, altın fiyatlarında Ocak ayı itibarıyla yeniden yükseliş döneminin başlayacağını söyledi. Aralık ayında yıl sonu pozisyon kapatmalarının olacağını, bunun da fiyatlarda geçici bir durgunluğa neden olacağını belirtti. Ancak yeni yılın ilk ayından itibaren altın tarafında yeniden bir hikayenin başlayacağını ifade etti.

Uzman, ABD'deki hükümet krizinin bilinçli şekilde uzatıldığını ve bunun küresel piyasalarda gerginlik yarattığını söyledi. "Tamamen köpük. Hükümeti bilerek kapalı tutuyorlar" ifadelerini kullanan İslam Memiş, bu durumun altın gibi güvenli liman varlıklarını yeniden ön plana çıkarabileceğini belirtti.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ?

İslam Memiş'e göre, altın fiyatlarındaki mevcut gerileme kalıcı bir düşüş anlamına gelmiyor. Gram altında yaşanan düşüşlerin temelinde Merkez Bankası'nın alım politikasındaki değişikliğin bulunduğunu belirtti. Merkez Bankası alımlarını durdurduğu için iç piyasada fiyatların geçici olarak gevşediğini söyledi.

Küresel gelişmelerin etkisiyle ons altın fiyatlarının 3.980-4.000 dolar bandında seyrettiğini ifade eden İslamMemiş, bu seviyelerin altın için bir dinlenme alanı olduğunu dile getirdi. Uzman, bu dönemin ardından yeniden yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini belirtti.

ALTIN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NE OLUR?

İslam Memiş, kısa vadede yani önümüzdeki haftalar için altın fiyatlarında belirgin bir hareket beklemediklerini söyledi. Kasım ayının genellikle sakin geçeceğini, alım sürecinin ise bu ay içinde tamamlanacağını belirtti. Yatırımcıların bu dönemi fırsat olarak görmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'de yaşanan siyasi krizin ve hükümetin kapalı olmasının küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu belirten İslam Memiş, bu durumun geçici olduğunu dile getirdi. Uzman, kısa vadeli durgunluğun ardından altının yeniden toparlanma sinyalleri vereceğini vurguladı.