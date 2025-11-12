İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir?

Sağlık Bakanlığı'nın 2 bin 764 sürekli işçi alımı için geri sayım başladı. Peki, kura çekilişi ne zaman yapılacak ve adaylar bu çekilişi hangi kanallardan canlı olarak izleyebilecek? İşte merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 2 bin 764 sürekli işçi alımı için kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura, saat 09.00 ile 18.00 arasında Ankara'da yapılacak. Tüm adaylar, kura sürecini canlı olarak takip edebilecek ve çekilişin şeffaf bir şekilde yürütülmesi sağlanacak.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. Adaylar, YouTube veya sosyal medya platformları üzerinden yayımlanacak canlı yayın aracılığıyla çekilişi anlık olarak izleyebilecek ve sürecin tüm detaylarını görebilecek.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMINDA KAÇ KİŞİ İŞE ALINACAK?

Sağlık Bakanlığı bu alım kapsamında toplam 2 bin 764 sürekli işçi istihdam edecek. Kura sonucu belirlenen adaylar, asıl olarak atanacak ve belirtilen belgeleri süresi içinde teslim etmeleri halinde göreve başlayacak. Başvuru yapmayan, süresi içinde belgelerini teslim etmeyen veya başvuru şartlarını taşımayan adayların yerine yedek listeden davet edilecek kişiler göreve başlayacak.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek aday listeleri iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Adaylar bu site üzerinden isimlerini kontrol edebilecek ve atama sürecine dair gerekli bilgileri öğrenebilecek. Ayrıca, atamaya hak kazanan adayların belgelerini teslim etme süresi ve diğer süreçlerle ilgili bilgiler de aynı adres üzerinden duyurulacak.