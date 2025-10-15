İŞKUR Gençlik Programı başvuru süresi ne zaman bitiyor? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları devam ediyor mu, son gün ne zaman?

İşkur Gençlik Programı için geri sayım başladı! Üniversite öğrencilerine hem deneyim hem maddi destek sağlayan bu fırsatı kaçırmak istemezsiniz. Ancak başvuru süreleri her üniversiteye göre farklılık gösteriyor ve zaman hızla daralıyor. Başvurular hâlâ açık mı? Son gün ne zaman? Bu önemli program hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar haberin devamında.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İşkur Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitim süreleri boyunca iş deneyimi edinmelerini sağlamak ve maddi destek vermek amacıyla oluşturulmuş bir programdır.

Öğrenciler, eğitim gördükleri alanlarda veya üniversite bünyesinde haftada en fazla 3 gün çalışarak hem kendilerini geliştirme fırsatı bulacak hem de günlük 1083 TL ödeme alacaklardır.

Programda ayrıca öğrencilere iş hayatına hazırlık için mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonu, finansal okuryazarlık ve halkla ilişkiler gibi temel eğitimler de verilmektedir. İşkur, bu süreçte öğrencilerin kısa vadeli sigorta primlerini de karşılayarak çalışma koşullarını güvence altına almaktadır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvuru tarihleri, üniversitelerin akademik takvimlerine göre değişiklik göstermektedir. Her üniversite kendi başvuru tarihlerini belirlemekte ve bu başvurular 5 gün süreyle açık olmaktadır.

Bu nedenle kesin başvuru bitiş tarihi için öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını ve İşkur'un resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir. Başvurular belirtilen süre içerisinde tamamlanmalıdır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçlarının açıklanma zamanı üniversitelere göre farklılık göstermektedir. Her üniversite, kendi başvuru ve kura takvimine göre sonuçları ilan eder. Bu nedenle öğrencilerin, kura sonuçlarını öğrenmek için üniversitelerinin resmi web sayfalarını düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. İŞKUR tarafından genel bir duyuru yapılması durumunda bu bilgi ayrıca paylaşılacaktır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Kura sonuçları, başvurulan üniversitenin resmi internet sayfasında yayımlanacaktır. Ayrıca, İŞKUR'un Gençlik Platformu ve İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden de sonuçlar ve programa ilişkin detaylara ulaşmak mümkündür. Öğrenciler, bu kanallar üzerinden başvuru durumlarını ve sonuçlarını kolayca kontrol edebilirler.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa Türkiye'de örgün eğitim gören üniversite öğrencileri başvurabilir. Başvuru yapacak adayların üniversite öğrencisi olmaları, 18 yaşını doldurmuş olmaları ve aktif sigorta kapsamı dışında olmaları gerekmektedir.

Programa katılan gençler haftada en fazla 3 gün, ayda ise 14 güne kadar çalışabilirler. Bu sınır, öğrencilerin eğitim programlarına engel olmadan deneyim kazanmalarını sağlar.