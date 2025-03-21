İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI || İstanbul'da barajlarda son durum nedir? 21 Mart Baraj doluluk oranları yüzde kaç?

"İstanbul'da barajlarda son durum nedir?" sorusu, İSKİ baraj doluluk oranları verileriyle netleşti. Yapılan son ölçümlerde İSKİ baraj doluluk oranları, önceki aylara kıyasla önemli bir artış gösterdi. Bu artış, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamada rahatlama sağlarken, olası kuraklık risklerine karşı da umut verici bir tablo çiziyor. Peki, İstanbul'da barajlarda son durum nedir? 21 Mart Baraj doluluk oranları yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?

İSKİ baraj doluluk oranları kapsamında, Terkos Barajı %80,8, Büyükçekmece %75,1, Kazandere %86,18 ve Pabuçdere %85,39 doluluk oranlarıyla dikkat çekiyor. Buna karşılık, Sazlıdere (%58,1) ve Istrancalar (%55,89) gibi bazı barajlarda doluluk oranlarının diğerlerine kıyasla daha düşük olduğu görülüyor.

(İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 21 Mart 2025 Cuma günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.