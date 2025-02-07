İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 ŞUBAT! İstanbul barajlarında son durum nedir?

Son günlerde yaşanan yağışlar, barajlardaki su miktarını olumlu yönde etkiliyor. Ancak uzmanlar, İstanbul'un uzun vadeli su ihtiyacını karşılamak için su tasarrufuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? İşte güncel veriler ve detaylar...

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

7 ŞUBAT (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Şubat 2025 Cuma günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.