İSKİ 26 Haziran BARAJ DOLULUK oranları! İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İski 26 Haziran baraj doluluk oranları açıklandı ve su seviyelerindeki değişim dikkat çekti. Özellikle İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç sorusunun yanıtı, hem yerel yönetimler hem de halk açısından hayati veriler sunuyor. Barajlardaki doluluk oranlarının takibi, su tasarrufu bilincinin oluşturulması açısından da kritik bir rol oynuyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte detaylar...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

İSKİ'nin 25 Haziran 2025 saat 09:15 itibarıyla paylaştığı resmi verilere göre, İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı %68,2 olarak kayıtlara geçti.

Son 14 gün içinde baraj doluluk oranları şu şekilde seyretmiştir:

12 Haziran 2025: Yaklaşık %72

15 Haziran 2025: Yaklaşık %71,5

18 Haziran 2025: Yaklaşık %70,8

21 Haziran 2025: Yaklaşık %70

23 Haziran 2025: Yaklaşık %69,3

25 Haziran 2025: %68,2

Bu verilere göre, İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç sorusunun cevabı, giderek azalan bir seyir izlediğini ortaya koyuyor. Yaklaşık iki haftalık süreçte baraj doluluğunda %3,8 oranında düşüş yaşandı.

İSKİ'nin resmi verilerine göre 26 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ortalama baraj doluluk oranı şu şekilde:

İSKİ baraj doluluk oranı

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

İSKİ baraj doluluk oranı

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

BARAJ DOLULUK ORANLARINA NASIL BAKILIR?

İSKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden baraj doluluk oranları günlük olarak takip edilebilir.