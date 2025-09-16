Işık Ökte kimdir, ne iş yapar? Işık Ökte mal varlığı ne kadar?

Türkiye sermaye piyasalarının yakından tanıdığı önemli isimlerden biri olan Işık Ökte, hisse senedi işlemlerinde manipülasyon iddialarına yönelik başlatılan geniş çaplı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, yatırımcıları zarara uğratan yapay fiyat hareketlerini ve organize işlem yapılarını mercek altına alıyor. Gözaltı kararı çıkarılan 14 şüpheli arasında yer alan Ökte hakkında birçok soru gündeme geldi: Işık Ökte kimdir, hangi fonları yönetiyor, nereli ve kaç yaşında, mal varlığı nedir? İşte detaylar

IŞIK ÖKTE KİMDİR?

Işık Ökte, Türkiye finans piyasalarında uzun yıllardır strateji, analiz, portföy yönetimi ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren deneyimli bir isimdir. Eğitim hayatına prestijli Robert Kolej'de başlayan Ökte, üniversite öğrenimini ise ABD'deki Hamilton College'de ekonomi ve matematik bölümlerinde tamamlamıştır.

Kariyerine 1994 yılında dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'ta adım atan Ökte, devamında Broadway Trading, JP Capital gibi uluslararası firmalarda görev aldı. Türkiye'de ise Finans Invest'te Başkan Yardımcısı olarak görev yapmasının yanı sıra, Halk Invest ve TEB Invest gibi aracı kurumlarda stratejist pozisyonunda bulunmuştur. Son dönemde ise bağımsız fon yöneticisi ve finansal danışman olarak faaliyet göstermektedir.

IŞIK ÖKTE KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Işık Ökte'nin doğum tarihi ve memleketine dair kamuoyuna açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Eğitim ve kariyer geçmişi hakkında çeşitli kaynaklarda bilgiler yer alsa da, yaşı ve nereli olduğuna dair net bir veri mevcut değildir.

IŞIK ÖKTEHANGİ FONUN YÖNETİCİSİ?

Ökte'nin yönetmekte olduğu fonun ismi, büyüklüğü ya da stratejik içeriği gibi detaylara dair kamuya açık kaynaklarda kesin ve net bilgiler bulunmamaktadır. Kariyer geçmişinde çeşitli yatırım kurumlarında üst düzey pozisyonlarda görev aldığı bilinse de, şu anda aktif olarak yönettiği fonun ismi veya detayları kamuoyuna açıklanmamıştır.

IŞIK ÖKTEBAĞLI OLDUĞU KURUM HANGİSİ?

Işık Ökte, geçmişte Halk Invest ve TEB Invest'te stratejist olarak, Finans Invest'te ise Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Şu anki faaliyetlerine bağımsız fon yöneticisi ve finansal danışman kimliğiyle devam ettiği tahmin edilmektedir. Herhangi bir kuruma doğrudan bağlı olup olmadığı ise net olarak belirtilmemiştir.

IŞIK ÖKTE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, hisse senetleri üzerinden piyasada yapay fiyatlamalar yaratarak yatırımcıyı yanıltan ve zarar ettiren organize işlemleri hedef alıyor. Soruşturma kapsamında Işık Ökte'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İddialar arasında:

Piyasada manipülatif işlem yapmak,

Hisse fiyatlarını gerçek dışı şekilde yükseltmek,

Küçük yatırımcıları zarar ettirecek işlemler yapmak gibi suçlamalar yer alıyor.

Henüz dava süreci sonuçlanmadığı için Ökte hakkında kesin bir yargıya varmak mümkün değil. Yasal süreç devam etmekte olup, tüm şüphelilerin durumu adli makamlarca değerlendirilmeye devam ediyor.

IŞIK ÖKTE MAL VARLIĞI NE KADAR?

Işık Ökte'nin mal varlığıyla ilgili olarak şu an kamuoyuna yansımış resmi veya doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak yürütülen soruşturmanın kapsamı gereği, gözaltına alınan isimlerin mal varlıklarının incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde mal varlıklarına tedbir konulması ihtimali bulunmaktadır. Sermaye piyasalarında uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan ve çeşitli yatırım kuruluşlarında faaliyet gösteren Ökte'nin, finansal geçmişi göz önünde bulundurulduğunda ciddi bir portföy büyüklüğüne sahip olabileceği tahmin edilse de, mevcut durumda yetkili merciler tarafından açıklanmış bir varlık dökümü ya da tedbir kararı söz konusu değildir. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, savcılık tarafından mal varlığına ilişkin resmi adımlar atılması durumunda bu bilgiler kamuoyu ile paylaşılabilir.