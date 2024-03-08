İsa Kaplan kimdir? CHP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı İsa Kaplan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Bala Belediye Başkan Adayı İsa Kaplan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İsa Kaplan kimdir? CHP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı İsa Kaplan nereli? Detaylar haberimizdedir…

İSA KAPLAN KİMDİR?

İsa Kaplan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Ankara Bala Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.