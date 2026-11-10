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Eskişehir merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir merkezli 6 ilde kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan şüphelilerin 4 ayrı olayda 16 milyon 597 bin TL dolandırıcılık yaptığı belirlendi. 6 Kasım'daki eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı.

Eskişehir merkezli 6 ilde 16 milyon 597 bin liralık dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtmak suretiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 4 ayrı olayda vatandaşları 16 milyon 597 bin TL mağdur ettiği belirlenen 11 şüpheli tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 Kasım tarihinde Eskişehir merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Balıkesir, Kocaeli ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, 4 şahsın ise daha önceden benzer suçlardan tutuklu cezaevinde bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 447 bin 780 TL nakit para ele geçirilirken, banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca mahkeme sürecinde bir müştekinin 814 bin TL tutarındaki maddi zararı giderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ve mahkeme işlemleri tamamlandı. Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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