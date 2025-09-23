İrfan Can Eğribayat kimdir? İrfan Can Eğribayat kaç yaşında, nereli?

Sadettin Saran ile yaşadığı olayın ardından İrfan Can Eğribayat yeniden gündemin odak noktası haline geldi. Sosyal medyada ve spor camiasında geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından, futbolseverler "İrfan Can Eğribayat kimdir, kaç yaşında, nereli?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İrfan Can Eğribayat ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

İrfan Can Eğribayat, Türk futbolunun son yıllarda öne çıkan kalecilerinden biridir. 30 Haziran 1998 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya gelen Eğribayat, futbola 2007 yılında Adanaspor altyapısında başladı. 2014 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükselen kaleci, ilk profesyonel maçına 2015 yılında Elazığspor karşısında çıktı.

Aynı sezon Karşıyaka maçında ilk kez 11'de yer alarak maç boyunca sahada kaldı. Adanaspor'daki başarılı performansının ardından, 5 Eylül 2020'de Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye 500 bin Euro karşılığında transfer oldu.

2022 yılında Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılan İrfan Can Eğribayat, burada forma giymeye devam etmektedir. Türkiye'nin alt yaş millî takımlarında da görev alan tecrübeli kaleci, özellikle genç yaşlarda millî formayı birçok kez giyerek dikkat çekti. Hem kulüp kariyeri hem de kişisel mücadeleleriyle ön plana çıkan Eğribayat, futbol hayatında istikrarlı bir yükseliş sergilemektedir.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KAÇ YAŞINDA?

İrfan Can Eğribayat, 30 Haziran 1998 doğumlu olup şu anda 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen profesyonel futbol hayatına erken adım atan ve birçok önemli tecrübe yaşayan kaleci, kariyerinde hem 1. Lig hem de Süper Lig deneyimi kazanmıştır. Özellikle Fenerbahçe formasıyla geçirdiği dönemde adından sıkça söz ettirmiştir.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT NERELİ?

İrfan Can Eğribayat, Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Futbola da memleketi olan Adana'da, Adanaspor altyapısında başlamıştır. Kariyerinin ilk yıllarında uzun süre Adanaspor forması giyen Eğribayat, bu kulüpte profesyonel futbolculuğa geçiş yaparak dikkatleri üzerine çekmiştir.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT EVLİ Mİ?

Evet, İrfan Can Eğribayat evlidir. Üç yıllık hayat arkadaşı Ceren Nur Arpaçay ile 2021 yılının Şubat ayında, İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'nde evlendi. Ancak çift, evliliklerinin ardından zorlu bir süreç yaşadı. Ceren Eğribayat 5,5 aylık hamileyken, çift bebeklerini kaybetme acısıyla karşı karşıya kaldı. Bu olay, çiftin hayatında derin bir iz bıraktı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KARİYERİ

İrfan Can Eğribayat, kariyerine 2007 yılında Adanaspor'un altyapısında başladı. 2014 yılında profesyonelliğe adım atan kaleci, 2015-16 sezonunda Adanaspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Kulüpte altı sezon forma giydikten sonra, 2020 yılında Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu. Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren Eğribayat, 2022 yılında Fenerbahçe'ye kiralık olarak katıldı ve burada forma giymeye devam ediyor.

Milli takım kariyerinde ise;

2014'te Türkiye U-16 ve U-17,

2015'te U-18,

2016'da U-19,

2018'de ise U-21 takımlarında görev aldı.

Özellikle alt yaş kategorilerinde birçok uluslararası turnuvada Türkiye'yi temsil etti.

Kariyerinde hızlı yükseliş gösteren ve genç yaşta ciddi deneyimler kazanan İrfan Can Eğribayat, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli bir potansiyele sahip olarak görülüyor.