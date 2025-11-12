İrem Sak kimdir? İrem Sak kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Sahnedeki enerjisi ve ekranlardaki doğal performansıyla dikkat çeken İrem Sak, yıllar içinde hem tiyatro hem de televizyon ve sinema projelerinde iz bıraktı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İREM SAK KİMDİR?

İrem Sak, Türk oyunculuk dünyasının hem tiyatro hem de televizyon ve sinema alanlarında kendini kanıtlamış isimlerinden biridir. 2006 yılında İstanbul'a gelerek İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde eğitim aldıktan sonra oyunculuk kariyerine yoğun bir şekilde odaklanmıştır.

Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda sahne almış olan Sak, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde "Sizinkiler" adlı tiyatro oyununda Zeytin karakterini canlandırarak profesyonel sahne deneyimini edinmiştir. Aynı yıl reklam dünyasında da adını duyuran İrem Sak, Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz ve Teknosave Money Club gibi markaların reklamlarında rol almıştır.

Televizyon dünyasına ise Şen Yuva dizisinde Şehrazat karakteriyle giriş yapmıştır. Ardından BKM yapımı 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırarak ekranlarda görünmüştür. Daha sonra Kanal D ekranlarında yayımlanan ve Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" dizisinde Tülay karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır.

2012 yılında Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuş, tiyatro ve televizyon çalışmalarını bir süreliğine Güldür Güldür programında sürdürmüştür. 2018 itibarıyla komedi dizilerinden uzaklaşarak sinema filmlerine yönelmiş ve dram türündeki projelerde rol almaya başlamıştır.

İREM SAK KAÇ YAŞINDA?

İrem Sak, 19 Şubat 1986 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

İREM SAK NERELİ?

İrem Sak, Türkiye'nin Sivas ilinde doğmuştur. Eğitim hayatının büyük kısmını Sivas'ta tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a taşınmıştır.

İREM SAK'IN KARİYERİ

İrem Sak'ın kariyeri tiyatro, televizyon ve sinema üçgeninde şekillenmiştir. Tiyatro ile başlayan serüveni, reklam filmleri ve televizyon projeleri ile devam etmiştir. Öne çıkan televizyon projeleri arasında Şen Yuva (2010), 5'er Beşer (2011), İnsanlar Alemi (2012) ve Yalan Dünya (2012) yer almaktadır.

Komedi programı Güldür Güldür'de de uzun süre rol alan Sak, 2018 itibarıyla sinema projelerine yönelmiş ve Ölümlü Dünya (2018), Martı (2017), Düğüm Salonu (2017), Dedemin Fişi (2016) ve Dönerse Senindir (2016) gibi filmlerde performans göstermiştir. 2017 yılında 28. Ankara Film Festivali'nde "Martı" filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak kariyerinde önemli bir başarı elde etmiştir.

İrem Sak, hem komedi hem de dram alanında yeteneğini kanıtlamış, Türk oyunculuk sahnesinin sevilen isimlerinden biri olmuştur.