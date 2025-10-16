İrem Helvacıoğlu kimdir? İrem Helvacıoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti ne, ismini ne koyacak?

Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, hayatının en özel dönemlerinden birini yaşıyor. Almanya doğumlu ve Türk kökenli Helvacıoğlu, kariyerindeki yükselişini annelikle taçlandırdı. Peki, İrem Helvacıoğlu kimdir? Bebeğinin cinsiyeti ne? Minik bebeklerine hangi isim verildi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 tarihinde Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelmiştir. Ailesi aslen Ankaralı olan Helvacıoğlu'nun dedesi ise Selanik Arnavutlarındandır. Ailesinin mesleği dolayısıyla çocukluk yıllarını Almanya'da geçirmiştir.

Sanata olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan İrem, lise eğitimini Almanya'da tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Kariyerine 2010 yılında "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinde konuk oyuncu olarak başlamış, ardından "Muhteşem Yüzyıl"da Clara/Nurbahar Hatun karakteriyle dikkat çekmiştir.

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Güneşin Kızları" ve "No: 309" gibi projelerde rol aldıktan sonra, 2018-2019 yıllarında "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde Nefes Zorlu Kaleli karakteriyle büyük çıkış yapmıştır. 35 yaşındaki başarılı oyuncu, özel hayatında da mutluluğu yakalamış ve anne olmuştur.

İREM HELVACIOĞLU'NUN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU MU?

İrem Helvacıoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti kızdır. Eşi Ural Kaspar, doğum sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kızlarının dünyaya geldiğini ve sağlıklarının iyi olduğunu duyurmuştur.

İREM HELVACIOĞLU BEBEĞİNİN İSMİNİ NE KOYACAK?

İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar, bebeklerine "Sora" adını vermiştir. Kaspar, Instagram'da yaptığı açıklamada, "Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık" ifadelerini kullanmıştır. Anne ve bebek sağlıklı bir şekilde süreçlerini devam ettirmektedir.