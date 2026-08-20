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İran'da kadın sanatçıya "Fesat ve fuhşu yaymak' suçlamasıyla hapis cezası

İran'da kadın sanatçıya 'Fesat ve fuhşu yaymak' suçlamasıyla hapis cezası
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İranlı müzik sanatçısı Hîva Seyfîzade, Tahran’daki bir kültür merkezinde gerçekleştirdiği canlı performansın ardından İran yargısı tarafından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Klasik İran edebiyatının usta şairi Saadi’nin şiirlerini seslendirdiği etkinlik sonrası gözaltına alınan sanatçı, kendisine yöneltilen “fesat ve fuhşu yaymak” suçlamasına tepki gösterdi.

  • İranlı müzik sanatçısı Hîva Seyfîzade, 2025'teki bir performansı nedeniyle 'fesat ve fuhşu yaymak' suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
  • Seyfîzade, Şubat 2025'te Tahran'daki Emarat-e Roubrou kültür merkezinde Saadi'nin şiirlerini seslendirdiği performans sonrası gözaltına alındı.
  • Seyfîzade'nin Instagram hesabı, 'suç teşkil eden içerik' gerekçesiyle İran siber polisi tarafından engellendi.

İranlı müzik sanatçısı Hîva Seyfîzade, 2025 yılında gerçekleştirdiği bir müzik performansı nedeniyle İran yargısı tarafından “fesat ve fuhşu yaymak” suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Seyfîzade, kararı sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla duyururken suçlamaya tepki gösterdi.

SAHNEDEKİ PERFORMANSI SONRASI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Seyfîzade'nin davasının temelini, Şubat 2025'te Tahran'daki Emarat-e Roubrou adlı kültür merkezinde gerçekleştirdiği performans oluşturuyor.

Sanatçı, performans sırasında İranlı şair Saadi'nin birkaç şiirini seslendirdiğini belirtti. Güvenlik güçleri 27 Şubat 2025'te etkinliğe müdahale ederek Seyfîzade'yi ve bazı ekip üyelerini gözaltına aldı.

Dönemin İran Kültür ve İslami Rehberlik Bakanlığı yetkilileri ise etkinliğin gerekli izne sahip olmadığını açıklamıştı. İran'da kadınların erkeklerin de bulunduğu karma izleyici önünde tek başına şarkı söylemesine yönelik ciddi kısıtlamalar bulunuyor.

“BUNUN NASIL FESAT VE FUHŞU YAYMAK OLDUĞUNU SORGULUYORUM”

Seyfîzade, kendisine verilen 4 yıllık hapis cezasının gerekçesine tepki gösterdi.

Sanatçı, performansında yalnızca Saadi'ye ait birkaç şiiri seslendirdiğini belirterek, bunun “fesat ve fuhuşu yaymak” olarak nasıl değerlendirildiğini sorguladı. Seyfîzade, kararın ardından dosyanın istinaf mahkemesinde yeniden değerlendirilmesini istedi.

INSTAGRAM HESABI DA ENGELLENMİŞTİ

Seyfîzade'nin gözaltına alınmasının ardından Instagram hesabının da İran siber polisi tarafından engellendiği bildirilmişti. Hesapta, “suç teşkil eden içerik” yayımlandığı ve bunun kamu ahlakına aykırı olduğu yönünde bir uyarının yer aldığı aktarılmıştı.

KADIN SANATÇILARA YÖNELİK BASKI TARTIŞMASI

Seyfîzade'nin davası, İran'da kadın sanatçıların sahne performansları üzerindeki kısıtlamaları yeniden gündeme taşıdı.

İran'da kadınların erkeklerin bulunduğu karma izleyici önünde solo performans sergilemesine yönelik kısıtlamalar bulunurken, son dönemde sosyal medya üzerinden müzik paylaşan kadın sanatçılar da hukuki ve idari baskılarla karşı karşıya kaldı.

Seyfîzade ise hakkındaki 4 yıllık hapis kararına itiraz edeceğini ve dosyasını hukuki yollarla takip etmeyi sürdüreceğini açıkladı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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