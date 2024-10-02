İran'da atom bombası var mı? İran'da nükleer silah var mı?

ABD'nin İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştireceğini açıklamasının ardından beklenen oldu. İran, İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'e yaklaşık 500 füze atılırken Tel Aviv ve Kudüs'te hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail'in birçok kentinde siren sesleri duyuldu. İsrailli yetkililer yaptıkları açıklamada hava sahasını kapattıklarını belirtti. İran Devrim Muhafızları da saldırıları meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi. İran'da atom bombası var mı? İran'da nükleer silah var mı?

İRAN'DA ATOM BOMBASI VAR MI?

İran nükleer programı 1950'lerde Barış için Atom programının bir parçası olarak ABD'nin yardımı ile başlatıldı ABD'nin ve Batı Avrupalı hükûmetlerin İran'ın nükleer programına desteği, cesaretlendirmesi ve katkısı 1979'da Şah rejimini deviren İslami devrime kadar sürdü. 1979'daki devrimden sonra İran hükûmeti programı durdurdu ve daha sonra devrim öncesine göre daha düşük bir Batı desteği ile yeniden canlandırıldı. İran nükleer programı bir dizi araştırma merkezi, uranyum madeni, bir nükleer reaktör ve bir uranyum zenginleştirme merkezi içeren uranyum işleme yapılarından oluşmaktadır. İran'ın ilk nükleer santrali Buşehr-I'in Mart 2008'de üretime geçmesi beklenmekteydi. Ancak 4 Eylül 2011 tarihi itibarıyla bu tesis devreye alınmış bulunuyor.

14 Haziran 2008 tarihinde AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana başkanlığındaki bir heyet Tahran'da İran hükümetine altı büyük dünya gücünün önerisini içeren bir teşvik paketi sundu.

Paket şunları içermekte:

• İran'ın hafif su reaktörü ile –şimdi İran'ın sahip olduğu teknolojiye kıyasla bomba yapımı için kullanılması daha zor olduğundan -- sivil bir nükleer program geliştirmesine yardım etmek

• Yasal olarak geçerli nükleer yakıt kaynağı garantisi

• Ticaret kolaylığı ve

• İran'ın Batı'dan sivil uçak alabilmesi.

İran henüz (16 Haziran 2008) resmi bir yanıt vermiş değil ancak bu konuda sorulan bir soruya hükümet sözcüsü Gulamhüseyin İlham şu yanıtı verdi: "Eğer paket uranyum zenginleştirme işlemini askıya almayı içeriyorsa hiçbir şekilde görüşülebilir bir paket değildir.