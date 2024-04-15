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İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2024 | Bursluluk belgesi nereden alınır? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

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İokbs 2024 bursluluk sınav tarihi açıklandı mı ve İOKBS sınav giriş belgesi nereden alınır merak ediliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri kapsayan bir sınavdır. İOKBS Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınav tarihi ne zaman? soruları gündemde. Peki,Bursluluk belgesi nereden alınır?

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecektir. Adaylar için önemli olan diğer bir detay ise sınav yerleridir. Sınav yerleri, sınavdan tam 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Bu bilgileri takip etmek adaylar için önemlidir, böylece sınav günü için gereken hazırlıkları zamanında yapabilirler.

İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2024 | Bursluluk belgesi nereden alınır? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS BURSLULUK SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

İOKBS'ye katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini alabilmek için sorgulama ekranını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Sınav kılavuzuna göre, fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden erişilebilir durumda olacaktır.

İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2024 | Bursluluk belgesi nereden alınır? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları, 17 Mayıs tarihinde ilan edilecektir. Sınavın formatına göre, 5, 6, 7, 8'inci sınıflar ve hazırlık sınıfı öğrencileri için toplamda 80 soru sorulacak ve bu soruları cevaplamak için 100 dakika süreleri olacak. Diğer yandan, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için ise 100 soru hazırlanacak ve bu öğrencilere 120 dakika süre verilecektir. Bu bilgiler, öğrencilerin sınav stratejilerini belirlemelerine yardımcı olmak adına önemlidir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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