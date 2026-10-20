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Adana Yüreğir'de eve EYP atıldı, 2'si çocuk 6 kişi panikle dışarı çıktı

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Adana Yüreğir'de eve EYP atıldı, 2'si çocuk 6 kişi panikle dışarı çıktı
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Adana Yüreğir'de 17 Ekim'de bir evin kapısına EYP atıldı; içerideki 2'si çocuk 6 kişi panikle dışarı çıktı, evde maddi hasar oluştu. Ev sahibi 3'üncü saldırıyı ve can güvenliği olmadığını söylerken polis şüphelileri gözaltına aldı.

ADANA'da 2'si çocuk 6 kişinin bulunduğu eve el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Maddi hasar oluşan evin sahibi Hatice Taş (46), can güvenliklerinin olmadığını belirterek yardım istedi. Taş, "Evimize 3'üncü kez saldırı düzenlendi. Saldıran kişilerin bir akrabası firari hükümlüydü. Bu kişi yakalanınca, ihbarı bizim yaptığımızı düşünerek bize husumet beslemeye başladılar. Çocuklarım okula ve pazara korkarak gidiyor" dedi.

Olay, 17 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1697 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler Ali Taş'ın evinin kapısına EYP attıktan sonra kaçtı. Patlamanın etkisiyle evin camları ve kapıları kırılırken, içeride bulunan 2'si çocuk 6 kişi panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı 6 kişinin sağlık kontrolünü yaptı. Polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğunu değerlendirdiği şüphelileri gözaltına aldı.

'TEHDİT ETMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR'

Evlerine 3'üncü kez saldırı gerçekleştirildiğini söyleyen Hatice Taş, "Şüpheliler, daha önce oğlumu çiftliğe götürerek darbetti, sonra da caddeye bıraktı. Ardından evimizi kurşunladılar. Son olay günü ise çocuklarımızla birlikte evde otururken büyük bir patlama sesi duyduk. Sokağa kaçmak istedik ancak evden çıkamadık. Dışarı çıktığımızda evimizin her tarafının paramparça olduğunu gördük. Evimize saldıran kişilerin bir akrabası firari hükümlüydü. Bu kişi yakalanınca, ihbarı bizim yaptığımızı düşünerek bize husumet beslemeye başladılar. 'Bu mahalleden gideceksiniz, taşınacaksınız' diyerek tehdit etmeyi sürdürüyorlar" dedi.

'KORKUYORUZ, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Aile üyelerinin öldürülmesinden endişe duyduğunu belirten Hatice Taş, "Korkuyoruz, can güvenliğimiz yok. Oğlumun bugün ya da yarın öldürülmesinden endişe ediyorum. Bu olaydan sonra burada kalmamıza izin vermeyeceklerini, oğlumu da öldüreceklerini söylüyorlar. Çocuklarım okula ve pazara korkarak gidiyor. Korkudan damda yatıp kalkıyoruz. Hastanedeki tedavilerimi yaptıramıyorum. Psikolojik tedavi görmeye başladım. Perişan olduk. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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