İnternet çöktü mü, internette problem mi var? 8 Eylül Pazartesi internete neden girilmiyor?

8 Eylül Pazartesi günü ise benzer şekilde Türk Telekom aboneleri, bağlantıda yavaşlamalar ve erişim sıkıntılarıyla karşılaştıklarını bildirdi. Kullanıcıların yaşadığı bu problemler, "İnternet çöktü mü?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Peki, Türk Telekom'da internet neden çekmiyor, sorun ne zaman giderilecek? İşte ayrıntılar...

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Son günlerde Türk Telekom aboneleri, hem mobil hem de sabit internet bağlantılarında yaşadıkları sorunları sosyal medya üzerinden gündeme taşıyor.

Birçok kullanıcı internete erişimde sıkıntı çektiğini belirtirken, sosyal medya platformlarında konuya dair çok sayıda paylaşım yapılıyor.

SORUNUN NEDENİ HENÜZ NET DEĞİL

İnternette yaşanan yavaşlama ve erişim problemlerinin kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, teknik bir aksaklık veya yoğunluk nedeniyle kesinti yaşanmış olabileceğini değerlendiriyor.

Hata raporu: