Haberler

İnternet çöktü mü, internette problem mi var? 8 Eylül Pazartesi internete neden girilmiyor?

İnternet çöktü mü, internette problem mi var? 8 Eylül Pazartesi internete neden girilmiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Eylül'de Türk Telekom kullanıcıları, internet hizmetlerinde yavaşlama sorunları yaşadıklarını aktardı. Birçok kişi bağlantıya erişimde güçlük çekerken, sosyal medyada "İnternet çöktü mü?" sorusu gündeme geldi. Peki, Türk Telekom'da son dakika erişim sorunu mu yaşanıyor? İşte internet kesintisine dair merak edilenler...

8 Eylül Pazartesi günü ise benzer şekilde Türk Telekom aboneleri, bağlantıda yavaşlamalar ve erişim sıkıntılarıyla karşılaştıklarını bildirdi. Kullanıcıların yaşadığı bu problemler, "İnternet çöktü mü?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Peki, Türk Telekom'da internet neden çekmiyor, sorun ne zaman giderilecek? İşte ayrıntılar...

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Son günlerde Türk Telekom aboneleri, hem mobil hem de sabit internet bağlantılarında yaşadıkları sorunları sosyal medya üzerinden gündeme taşıyor.

Birçok kullanıcı internete erişimde sıkıntı çektiğini belirtirken, sosyal medya platformlarında konuya dair çok sayıda paylaşım yapılıyor.

SORUNUN NEDENİ HENÜZ NET DEĞİL

İnternette yaşanan yavaşlama ve erişim problemlerinin kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, teknik bir aksaklık veya yoğunluk nedeniyle kesinti yaşanmış olabileceğini değerlendiriyor.

Hata raporu:

İnternet çöktü mü, internette problem mi var? 8 Eylül Pazartesi internete neden girilmiyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bakan Yerlikaya 'Provokasyona müsaade yok' dedi, Özel'den yanıt geldi: Evimizin önünden çekilin

Bakan Yerlikaya "Provokasyona müsaade yok" dedi, Özel'den yanıt geldi
Çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı, arbede çıktı

CHP binasında polis barikatı! Arbede yaşandı, gerginlik had safhada
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Musluğun üzerine ıslak bez asmak sanılandan çok daha tehlikeli

Musluğun üzerine ıslak bez asanlar dikkat! Tam tersi etki yaratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.