Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos'ta erişim engeli getirildi. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi. Birçok kişi Instgaram'ın ne zaman açılacağını merak ediyor. INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK? 5 Ağustos bugün Instagram açılır mı, ne zaman açılacak?

INSTAGRAM AÇILDI MI?

Instagram'a erişim yasağı henüz kaldırılmadı.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Sosyal medya uygulamasının ne zaman düzeleceğine dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde herhangi bir bilgi yer almıyor.

"KANUNA UYDUKLARI ANDA AÇILIR"

Instagram'ın kapatılmasına hem siyasilerden hem de vatandaşlardan çok sayıda tepki gelirken yasağın kaldırılması için Instagram'dan hamle beklediklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram hakkında "Kanuna uydukları anda Instagram açılır, kendilerini uyardık karşılık bulmadı" dedi.

DİĞER PLATFORMLAR DA KAPANIR MI?

Diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Bakan Uraloğlu, "Hukuk ülkesiyiz. Mutlaka bunu takip ediyoruz. Onlarla iletişim halindeyiz. Birçok söylediğimiz şeyi de yerine getirdiklerini söyleyebilirim; ama bazen bu karşılık bulmayabiliyor. Özellikle hem kanuni, hukuki olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 Temmuz tarihinde sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümünden sonra bir taziye mesajı yayınlamıştı. Fahrettin Altun, Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımlarını engellediğini belirterek, "Heniye'nin şehadetinden dolayı insanların taziye mesajını yayınlamamasını herhangi bir sebep göstermeden sosyal medya platformunu Instagram'ı da ben de kınıyorum. Bu, çok açık ve net bir sansürdür" ifadelerini kullanmıştı... Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.