Instagram erişime açıldı mı? SON DAKİKA: 9 Ağustos Cuma Instagram geri açılacak mı, ne zaman açılacak?

Instagram erişime açıldı mı? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) popüler sosyal medya platformu Instagram'a uyguladığı erişim engeli sürüyor. Peki, Instagram erişime açıldı mı? Instagram artık açılmayacak yorumları yapılmaya devam ediyor. Instagram erişime açıldı mı? SON DAKİKA: 9 Ağustos Cuma Instagram geri açılacak mı, ne zaman açılacak?

INSTAGRAM AÇILDI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Gün içinde BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasında kritik bir toplantı yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Bugün bir gelişme olmasını beklemiyoruz. İstediğimiz sonucu almış değiliz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2 Ağustos sabahı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni açıklamalarda bulundu.

"INSTAGRAM KONUSUNDA İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." diye konuştu.

INSTAGRAM'IN TÜRKİYE'DE KAÇ KULLANICISI VAR?

Instagram aylık 2 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla Facebook ve YouTube'un arından dünya genelinde en fazla kullanılan platform. Türkiye 57,1 milyon kullanıcısıyla, dünyada en fazla instagram kullanan beşinci ülke.