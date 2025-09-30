Instagram çöktü mü? 30 Eylül Salı Instagram neden açılmıyor?

"Instagram çöktü mü?" sorusunun ardından, 30 Eylül Salı günü "Instagram neden açılmıyor?" aramaları Google'da en çok sorgulanan konular arasında yer aldı. Kullanıcılar, hem mobil hem masaüstü platformlardaki erişim sorunlarının nedenini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili en güncel bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde dijital servis izleme platformları, 30 Eylül 2025 tarihinde Instagram sunucularında büyük çaplı bir arıza yaşanmadığını bildirdi. Kullanıcıların karşılaştığı erişim sorunlarının büyük ölçüde bölgesel ve geçici teknik problemlere dayandığı belirtildi. Özellikle büyük şehirlerde artan veri trafiğinin kısa süreli bağlantı kopmalarına yol açtığı ifade edildi.

Daha önce 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde benzer erişim sıkıntıları yaşanmış ve bu durum sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Ancak 30 Eylül'deki sorun, önceki aksaklıklara kıyasla daha az kullanıcıyı etkiledi ve kısa sürede giderildi.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Instagram, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının içerik paylaştığı ve iletişim kurduğu önemli bir sosyal medya platformudur. Zaman zaman yaşanan teknik aksaklıklar, kısa süreli erişim problemlerine neden olabilmektedir. 30 Eylül Salı günü de bazı kullanıcılar benzer sorunlar bildirmiştir. Instagram'ın teknik ekipleri, problemi çözmek üzere gerekli müdahaleleri gerçekleştirmektedir.

İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'da yaşanan erişim sorunlarının ardından birçok kullanıcı, platforma neden giriş yapamadığını merak etmeye başladı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ilk değerlendirmelere göre sorun bazı kullanıcıların internet bağlantısı veya cihaz ayarlarından kaynaklanıyor olabilir. Öte yandan teknik ekipler, altyapıya bağlı olası aksaklıkları belirleyip gidermek için çalışmalarına devam ediyor.