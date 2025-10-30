Haberler

Instagram çöktü mü? 30 Ekim Perşembe Instagram neden açılmıyor?
Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları platformda çeşitli aksaklıklarla karşılaştı. Fotoğraf ve video yüklemelerinde sorunlar yaşanırken, bazı paylaşımlar açılmadı ve sayfa yenileme hataları görüldü. Kullanıcılar deneyimlerini sosyal medyada paylaşarak durumu gündeme taşıdı. Peki, Instagram çöktü mü? 30 Ekim Perşembe Instagram neden açılmıyor?

30 Ekim Perşembe sabahı Instagram kullanıcıları, platformda yaşanan teknik sorunlar nedeniyle aksaklıklarla karşılaştı. Paylaşımların yüklenmemesi ve fotoğraf ile videoların açılmaması, sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Sorunun sebepleri ve son durumla ilgili detaylar haberin devamında bulunuyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

30 Ekim Perşembe sabahı Instagram kullanıcıları, uygulamaya erişimde çeşitli aksaklıklarla karşılaştı. Ana sayfanın yüklenmemesi, hikayelerin açılmaması ve paylaşımların görünmemesi gibi sorunlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" sorusu yoğun şekilde tartışıldı.

Uluslararası dijital izleme servislerinden gelen verilere göre, yaşanan aksaklık küresel bir çökmeden ziyade bazı bölgelerdeki bağlantı problemlerinden kaynaklandı. Bazı şehirlerde kullanıcılar uygulamaya girişte güçlük yaşadı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

30 Ekim sabahı görülen sorunların, yoğun sunucu trafiği ve bölgesel internet altyapısındaki geçici aksaklıklardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde artan veri trafiği, kullanıcıların uygulamaya erişimini yavaşlattı.

Kullanıcılar, içeriklerin yüklenmemesi, hikayelere ulaşamama ve ana sayfanın yenilenmemesi gibi problemleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Instagram teknik ekipleri, sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Kısa süreli erişim probleminin ardından, platformun normale dönme süresi kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Uzmanlar, bu tür aksaklıkların genellikle yoğun trafik veya bölgesel bağlantı sorunlarından kaynaklandığını belirtiyor.

Instagram yetkilileri, yaşanan sorunun geçici olduğunu ve çözüm için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Kullanıcılara uygulamayı güncelleme, cihazı yeniden başlatma ve internet bağlantısını kontrol etme gibi basit önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, platformun en kısa sürede tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak için süreci yakından takip ediyor.

Sahra Arslan
