"Instagram çöktü mü?" sorusunun ardından, "25 Eylül Instagram neden açılmıyor?" aramaları Google'da en çok merak edilen konular arasına girdi. Kullanıcılar, hem mobil hem de masaüstü cihazlarda yaşanan erişim sorunlarının nedenlerini araştırıyor. Konuyla ilgili tüm gelişmeler haberimizin devamında yer alıyor. Instagram çöktü mü? 25 Eylül Perşembe Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya çapındaki dijital servis izleme platformları, 25 Eylül 2025 tarihinde Instagram sunucularında geniş çaplı bir arıza olmadığını duyurdu. Kullanıcıların yaşadığı erişim sorunlarının daha çok bölgesel ve geçici teknik aksaklıklardan kaynaklandığı belirtildi. Özellikle büyük şehirlerdeki yoğun veri trafiğinin kısa süreli bağlantı problemlerine yol açtığı ifade edildi.

Daha önce 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde benzer erişim sorunları yaşanmış ve bu durum sosyal medya ile arama motorlarında geniş yankı uyandırmıştı. Ancak 25 Eylül'deki aksaklık, önceki büyük kesintilere göre daha sınırlı sayıda kullanıcıyı etkileyen ve kısa süre içinde çözülen bir sorun olarak kayıtlara geçti.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Instagram, milyonlarca kullanıcının içerik paylaştığı ve iletişim kurduğu küresel bir platformdur. Zaman zaman teknik sorunlar nedeniyle kısa süreli erişim kesintileri yaşanabilmektedir. 25 Eylül Perşembe günü de benzer erişim problemleri rapor edildi ve Instagram teknik ekibinin sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'daki erişim sorunlarının ardından kullanıcılar, platforma neden giriş yapamadıklarını araştırmaya başladı. Resmi bir açıklama henüz yapılmazken, ilk değerlendirmeler problemin bazı kullanıcıların internet bağlantısı veya cihaz ayarlarından kaynaklanabileceğini gösteriyor. Teknik ekipler ise olası altyapı sorunlarını belirlemek için çalışmalarını devam ettiriyor.