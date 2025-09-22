Instagram çöktü mü? 22 Eylül Pazartesi Instagram neden açılmıyor?

"Instagram çöktü mü?" sorusunun ardından, "22 Eylül Instagram neden açılmıyor?" aramaları Google'da en çok araştırılan konular arasına girdi. Kullanıcılar, hem mobil hem de masaüstü cihazlarda yaşanan erişim sorunlarının nedenlerini öğrenmeye çalışıyor. Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelindeki dijital servis izleme platformları, 22 Eylül 2025'te Instagram sunucularında geniş çaplı bir kesinti yaşanmadığını açıkladı. Kullanıcıların karşılaştığı erişim sorunlarının bölgesel ya da geçici teknik aksaklıklardan kaynaklanabileceği belirtildi. Özellikle büyük şehirlerde artan veri trafiğinin kısa süreli bağlantı gecikmelerine neden olduğu ifade edildi.

Daha önce 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde dünya genelinde birçok kullanıcı Instagram erişim sorunları yaşamış, bu durum sosyal medya ve arama motorlarında geniş yankı bulmuştu. Ancak 22 Eylül'de yaşanan erişim probleminin, önceki büyük kesintilerden farklı olarak, sınırlı sayıda kullanıcıyı etkileyen kısa süreli bir aksaklık olduğu ifade edildi.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Instagram, dünya genelinde milyonlarca kişinin içerik paylaştığı ve sosyal bağlantılar kurduğu önemli bir platformdur. Zaman zaman yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle kullanıcılar kısa süreli erişim sorunları yaşayabiliyor. 22 Eylül Pazartesi günü de benzer problemler rapor edilirken, teknik ekiplerin sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram erişim sorunlarının ardından pek çok kullanıcı platforma neden bağlanamadığını sorgulamaya başladı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ilk değerlendirmeler sorunun bazı kullanıcıların internet bağlantısı veya cihaz ayarlarından kaynaklanabileceğini gösteriyor. Teknik ekipler ise olası daha geniş altyapı sorunlarını araştırmaya devam ediyor.