Instagram çöktü mü? 22 Ekim Çarşamba Instagram neden açılmıyor?

22 Ekim Çarşamba sabahı, Instagram'da yaşanan teknik aksaklıklar kullanıcıları zor durumda bıraktı. Platformda görülen erişim problemleri ve performans yavaşlıkları, sosyal medyada hızlıca gündem oldu. Birçok kişi, içeriklerin yüklenmemesi ve sayfa yenileme sorunları nedeniyle tepkilerini paylaştı. Sorunun nedenleri ve son gelişmelerle ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

22 Ekim 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla, Instagram kullanıcıları uygulamaya erişimde çeşitli sorunlarla karşılaştı. Birçok kişi, ana sayfanın yüklenmemesi, hikayelerin açılmaması ve paylaşımların görünmemesi gibi problemler yaşadığını bildirdi. Bu aksaklıklar sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu ve "Instagram çöktü mü?" sorusu kısa sürede gündeme oturdu.

Uluslararası dijital izleme servislerinden alınan verilere göre, yaşanan sorun küresel bir çökmeden ziyade, belirli bölgelerde yaşanan bağlantı problemleri olarak değerlendirildi. Kullanıcıların büyük bir kısmı İstanbul ve çevresi başta olmak üzere bazı bölgelerde uygulamaya erişimde zorluk çekti.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

22 Ekim sabahından itibaren görülen sorunların, yoğun sunucu trafiği ve bölgesel internet altyapısındaki geçici aksaklıklardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde artan veri trafiği, uygulamaya girişte gecikmelere neden oldu.

Kullanıcılar, hikayelere ulaşamama, içeriklerin yüklenmemesi ve ana sayfanın yenilenmemesi gibi sorunları sosyal medya üzerinden sıkça dile getirdi. Instagram'ın teknik ekipleri ise durumu inceleyip müdahale başlattıklarını açıkladı.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Bu kısa süreli erişim probleminin ardından en çok merak edilen konu, platformun ne zaman normale döneceği oldu. Uzmanlar, bu tür sorunların genellikle anlık yoğunluklar ya da bölgesel bağlantı problemlerinden kaynaklandığını belirtiyor.

Instagram yetkilileri, yaşanan aksaklığın geçici olduğunu ve çözüm için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Kullanıcılara, uygulamayı güncellemek, cihazı yeniden başlatmak ve internet bağlantısını kontrol etmek gibi temel önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, platformun en kısa sürede tam kapasiteyle çalışması için süreci yakından takip ediyor.