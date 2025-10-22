Haberler

Instagram çöktü mü? 22 Ekim Çarşamba Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? 22 Ekim Çarşamba Instagram neden açılmıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'daki Instagram kullanıcıları platformda sık sık bağlantı problemleri yaşadı. Fotoğraf ve video yüklemelerinde aksaklıklar yaşanırken, içeriklerin açılmaması ve sayfa yenileme hataları da kaydedildi. Peki, Instagram çöktü mü? 22 Ekim Çarşamba Instagram neden açılmıyor?

22 Ekim Çarşamba sabahı, Instagram'da yaşanan teknik aksaklıklar kullanıcıları zor durumda bıraktı. Platformda görülen erişim problemleri ve performans yavaşlıkları, sosyal medyada hızlıca gündem oldu. Birçok kişi, içeriklerin yüklenmemesi ve sayfa yenileme sorunları nedeniyle tepkilerini paylaştı. Sorunun nedenleri ve son gelişmelerle ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

22 Ekim 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla, Instagram kullanıcıları uygulamaya erişimde çeşitli sorunlarla karşılaştı. Birçok kişi, ana sayfanın yüklenmemesi, hikayelerin açılmaması ve paylaşımların görünmemesi gibi problemler yaşadığını bildirdi. Bu aksaklıklar sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu ve "Instagram çöktü mü?" sorusu kısa sürede gündeme oturdu.

Uluslararası dijital izleme servislerinden alınan verilere göre, yaşanan sorun küresel bir çökmeden ziyade, belirli bölgelerde yaşanan bağlantı problemleri olarak değerlendirildi. Kullanıcıların büyük bir kısmı İstanbul ve çevresi başta olmak üzere bazı bölgelerde uygulamaya erişimde zorluk çekti.

Instagram çöktü mü? 22 Ekim Çarşamba Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

22 Ekim sabahından itibaren görülen sorunların, yoğun sunucu trafiği ve bölgesel internet altyapısındaki geçici aksaklıklardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde artan veri trafiği, uygulamaya girişte gecikmelere neden oldu.

Kullanıcılar, hikayelere ulaşamama, içeriklerin yüklenmemesi ve ana sayfanın yenilenmemesi gibi sorunları sosyal medya üzerinden sıkça dile getirdi. Instagram'ın teknik ekipleri ise durumu inceleyip müdahale başlattıklarını açıkladı.

Instagram çöktü mü? 22 Ekim Çarşamba Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Bu kısa süreli erişim probleminin ardından en çok merak edilen konu, platformun ne zaman normale döneceği oldu. Uzmanlar, bu tür sorunların genellikle anlık yoğunluklar ya da bölgesel bağlantı problemlerinden kaynaklandığını belirtiyor.

Instagram yetkilileri, yaşanan aksaklığın geçici olduğunu ve çözüm için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Kullanıcılara, uygulamayı güncellemek, cihazı yeniden başlatmak ve internet bağlantısını kontrol etmek gibi temel önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, platformun en kısa sürede tam kapasiteyle çalışması için süreci yakından takip ediyor.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil

Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı
Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki

Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek

Trump'tan Çin'e ağır ceza! İşte kabusun başlayacağı tarih
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Bayer Leverkusen-PSG maçında yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor

Bu maçta yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
Louvre Müzesi'ndeki şok soygunda maddi kaybın boyutu belli oldu

Dünyanın konuştuğu skandalda maddi kaybın boyutu çok fena
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.