Instagram çöktü mü? 13 Ekim Pazartesi Instagram neden açılmıyor?

13 Ekim Pazartesi sabahı, milyonlarca kişi "Instagram kapandı mı?" sorusunu gündeme getirdi. Hem mobil uygulama hem de masaüstü versiyonda yaşanan erişim sorunları, "Instagram neden açılmıyor?" aramalarının Google'da hızla artmasına sebep oldu. Kullanıcılar, kesintinin sebebini öğrenmek için yoğun şekilde araştırma yaptı. Konuyla ilgili gelişmeler haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

13 Ekim 2025 Pazartesi günü Instagram'da görülen erişim sorunlarıyla ilgili uluslararası dijital servis takip platformlarından açıklamalar geldi. Yapılan incelemelerde, platformun sunucularında küresel çapta bir arıza veya genel bir kesinti olmadığı belirtildi. Kullanıcıların yaşadığı sorunların büyük oranda bölgesel internet trafiği yoğunluğu ve geçici teknik sorunlardan kaynaklandığı ifade edildi.

Özellikle büyük şehirlerdeki yüksek veri akışı, kısa süreli bağlantı problemlerine yol açtı. Önceki dönemlerde benzer sorunların yaşandığı tarihlere kıyasla, 13 Ekim'deki aksaklık daha sınırlı sayıda kullanıcıyı etkiledi. Instagram teknik ekipleri hızlı müdahaleyle problemi kısa sürede çözdü.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Milyarlarca kişiye hizmet veren Instagram, zaman zaman teknik sıkıntılarla karşılaşabiliyor. 13 Ekim Pazartesi sabahı bazı kullanıcılar uygulamaya erişimde sorun yaşadı; içerikler yenilenmedi, hikayelere ulaşmakta zorluk çekildi.

Yaşanan aksaklıkların ardından Instagram teknik ekipleri hızlıca devreye girdi. Şirket, kullanıcı deneyimini eski haline getirmek için sorunları tespit edip çözüm sürecini hızlandırdığını duyurdu.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Erişim problemlerinin ardından kullanıcılar, platformdaki sorunların ne zaman çözüleceğini merak ediyor. Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, uzman değerlendirmeleri bu aksaklıkların geniş çaplı sistem arızasından ziyade kullanıcı kaynaklı teknik problemlere bağlı olduğunu gösteriyor.

İnternet bağlantısı kopmaları, hatalı DNS ayarları ve cihaz önbellek sorunları bu tür problemler yaratabiliyor. Instagram teknik ekipleri altyapıya dair olası sorunları araştırmaya devam ediyor. Kesin neden ve çözümle ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.