Instagram çöktü mü? 12 Eylül Cuma Instagram neden açılmıyor?

"Instagram çöktü mü?" sorusuyla birlikte, "12 Eylül Instagram neden açılmıyor?" aramaları Google'da en çok merak edilen konular arasına girdi. Kullanıcılar, mobil ve masaüstü cihazlarda yaşanan erişim sorunlarının nedenini araştırıyor. Konuyla ilgili tüm gelişmeler haberimizin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya çapında uygulama izleme servisleri, 12 Eylül 2025 tarihinde Instagram sunucularında herhangi büyük bir kesinti yaşanmadığını bildirdi. Daha önce özellikle 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde kısa süreli erişim sorunları rapor edilmiş olsa da, 12 Eylül'de benzer yaygın bir problem tespit edilmedi.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Instagram, milyonlarca kullanıcının bilgi aldığı, içerik paylaştığı ve sosyal etkileşimlerde bulunduğu önemli bir platformdur. Zaman zaman teknik aksaklıklar nedeniyle erişim sorunları yaşanabilmekte, bu da kullanıcıların hesaplarına giriş yapmasını ve içerik paylaşmasını zorlaştırmaktadır. 12 Eylül Cuma günü de benzer bir erişim problemi yaşandığı düşünülmekte olup, konu ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'da yaşanan erişim sorunları sonrası birçok kullanıcı platforma neden giriş yapamadığını sorguluyor. Henüz resmi bir açıklama gelmezken, sorunun bazı kullanıcıların internet bağlantısından kaynaklanabileceği, aynı zamanda daha geniş çaplı teknik bir problem olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kullanıcı geri bildirimleri ve mevcut verilere göre, 12 Eylül Cuma itibarıyla genel bir sistem arızası tespit edilmedi.