İnşaat Sektöründe Personel Açığı

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Antalya'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda sektörün güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini dilegetirdi. Elmas, gayrimenkul sektörüne yönelik vatandaşlık düzenlemeleri ve inşaat sektöründeki personel açığı konularına dikkat çekti.

"YABANCIYA SATIŞ RAKAM BAZINDA YENİDEN ELE ALINMALI"

Toplantıda, yabancıya gayrimenkul satışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altan Elmas, vatandaşlık karşılığı konut satışının sektöre önemli döviz girdisi sağladığını belirtti. Bu düzenlemenin hem ekonomik açıdan büyük katkı sunduğunu hem de Türkiye'nin yatırımcılar için cazip hale gelmesine katkıda bulunduğunu vurgulayan Elmas, "Yurt dışında yatırım yapan Türk vatandaşlarının da yeniden ülkemize yatırım yapmaları sağlanmalı. Yabancıya satış mutlaka rakamlar bazında tekrar değerlendirilmelidir" dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE PERSONEL AÇIĞI

Elmas, inşaat sektörünün en büyük sorunlarından birinin personel daralması olduğunu söyledi. Pandemi öncesinde sektörde daha fazla işçi çalıştığını hatırlatan Elmas, "Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 1.5 milyon inşaat işçisi bulunuyor. Ancak nitelikli iş gücü sayısı ciddi şekilde azalmış durumda. Bu durum projelerin kalitesi ve sürdürülebilirliği açısından endişe verici" diye konuştu.