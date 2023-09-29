İngiltere'nin 200 yıllık simge ağacı kesildi! Ülke yasa girdi

İngiltere'de yas havası! Ülkenin en ünlü simgelerinden birisi olan yaklaşık 200 yıllık ağaç kesildi! UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan) Hadrian Duvarı'nın yanında yıllardır duran ağacı 16 yaşında bir gencin kestiği tespit edildi. Yerel polis ağacı kesen genci tutukladı.

İngiltere, 27 Eylül gecesi Northumberland bölgesinde Hadrian Duvarı yakınlarındaki "Sycamore Gap" adlı tarihi ağacın kesilmesiyle sarsıldı. Ünlü çınar ağacını kestiği gerekçesiyle gözaltına alınan genç tutuklandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Roma'nın simgesi olan Hadrian Duvarı'nın yanında yaklaşık 200 yıl boyunca duran ünlü ağaç, Robin Hood: Hırsızlar Prensi filmiyle büyük ün kazanmıştı.

Northumbria polisi, olayla ilgili olarak 16 yaşında bir erkeği tutukladıklarını açıkladı. Ağacın kasıtlı olarak kesildiğine inanmak için nedenleri olduğunu belirten yerel polis, olayı "kasıtlı bir vandalizm eylemi" olarak nitelendirdi.

Yerel polis tarafından paylaşılan fotoğraflar, simgesel ağacın tabanına yakın bir yerde kesildiğini gösteriyor. Kesilen ağaç, yaklaşık 1.900 yıl önce inşa edilen Hadrian Duvarı'nın üzerine yatmış durumda.

DÜNYA ÇAPINDA ÜNE KAVUŞMUŞTU

Sycamore Gap, Kevin Costner'ın 1991 yılında gişe rekorları kıran filmi "Robin Hood: Hırsızlar Prensi"nde yer aldığında dünya çapında üne kavuştu. Her yıl binlerce turist bölgeyi ziyaret ediyor ve ünlü ağacın önünde fotoğraf çektiriyordu.

Olay ülke genelinde büyük bir üzüntüye neden oldu. Birleşik Krallık orman koruma yardım kuruluşu Woodland Trust, ağacın yıkılmasını "korkunç" olarak niteledi.

Yerel polis ise yaptığı açıklamada, "Ağaç dünyaca ünlü bir simge yapıdır ve vandalizm yerel toplulukta ve ötesinde anlaşılır bir şok ve öfkeye neden olmuştur" dedi.

Uzmanlar, 2016'da "Woodland Trust" ödüllerinde "Yılın İngiliz Ağacı" seçilen çınarın kurtarılmasının pek mümkün olmadığını belirtirken, bazıları ise dibinden filizlerin çıkma ihtimali olduğunu ancak eski haline dönemeyeceği görüşünü paylaşıyor.

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